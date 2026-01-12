柯志恩攔胡綠營民調 謝龍介酸台南湯餿了

國民黨去年底已提名立委柯志恩（右二）參選高雄市長、立委謝龍介（左二）參選台南市長。（本報資料照片）

民進黨高雄市長初選12日晚間啟動市內電話民調，各陣營動員支持者「顧電話」，國民黨高雄市長參選人、立委柯志恩卻「攔胡」，特別拍攝教學影片，示範電話應答，強調不管電話那頭問支持民進黨的哪位，就喊出「唯一支持柯志恩」；國民黨台南市長參選人謝龍介則強調，不管民進黨誰出線，「國民黨已準備好迎戰」。

柯志恩狠酸，綠營初選進入尾聲，民調人人自稱第一，「甘有影？」過去不論怎麼做民調，結論似乎都一樣，「反正柯志恩就是墊底」；她乾脆教支持者接到電話，不管電話那頭問支持民進黨的哪位，就喊出「唯一支持柯志恩」。

廣告 廣告

針對民進黨潛在對手主打「交棒、接班」，柯志恩直言，民主政治沒有所謂接班人，攀關係或子弟兵都無法帶給高雄新願景，城市需要的是新格局與治理能力，而不是「傳人」，這正顯示「『這柯』不一樣」的地方。她也透露，待綠營對手底定後，將調整選戰節奏，預計農曆年後展開廟口開講。

謝龍介形容，台南這幾年因民進黨的官商勾結，整鍋湯被民進黨煮餿，加什麼料都不能吃，強調不管誰出線，「國民黨已準備好迎戰」。

謝龍介表示，民進黨南部3縣市長人選一旦底定，就將正式與在野黨開戰，台南市這幾年官商勾結弊案叢生，民進黨誰出線都背負很大壓力，畢竟代表民進黨，就是負面代名詞，選民一心要改變民進黨33年的執政。

他強調已做好迎戰準備，不管民進黨誰出線，未來選戰會按部就班，從基層訪問、座談開始整合，按既定的計畫步步為營。畢竟民進黨在南部執政已久，資源豐富，不會與對手打資源戰。