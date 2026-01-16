柯志恩暫時「先禮後兵」 面臨圍攻不當善良淑女

立委柯志恩表示，她心中有數，也做好直球對決的應戰準備。今暫時「先禮後兵」，即將面臨狼群圍攻、暗箭亂射，不能再當「善良的淑女」。（取自柯志恩臉書）

記者吳文欽／高雄報導

國民黨立委柯志恩十六日表示，很多人提醒她，過去國民黨在選舉過程吃了許多悶虧，因此千萬不要相信「君子之爭」。她心中有數，也做好直球對決的應戰準備。今暫時「先禮後兵」，即將面臨狼群圍攻、暗箭亂射，不能再當「善良的淑女」。

柯志恩說，這次民進黨初選高雄相較台南沒有刀刀見骨，但檯面下也是暗潮洶湧、競爭激烈。雖然，台南初選結果讓「德意志」受挫，但以民進黨和新潮流的狠勁，絕不會輕鬆放過高雄這一仗。

她提到，今年度中央政府總預算迄今未完成審查，此因行政院拒編立院三讀通過的軍人加薪、警消退休保障等預算，這不僅踐踏立法權，更是破壞憲政秩序，迫於無奈，在野黨只能以拒審對抗。

柯志恩指出，依預算法規定，總預算未三讀並不影響中央政府的日常運作，但為避免民進黨借題發揮、以此抹黑，再度炮製”沒錢買衛生紙、沒錢發津貼”等謠言，在野黨決定在院會抽出包括TPASS通勤月票、各縣市公保生育差額補助、勞工保險生育差額補助、國家藥物韌性整備、因應氣候變遷縣市管河川及排水改善、台灣品牌賽事精選等卅八項新興計畫逕付二讀，之後再交朝野協商即可院會三讀通過。

柯志恩表示，為化解總預算僵局，在野黨展現善意，但民進黨卻拒簽不復議同意書，這就怪了，府院黨都說預算很重要，在野黨要幫忙解套，在會期末化解僵局，但民進黨卻不領情、不接受、也不願加速處理政院所編的預算，那麼近月來大聲疾呼「政府沒錢」豈非在打假球？!