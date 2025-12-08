柯志恩曝「將推市政規劃」 揭綠營怕1事：她不是第一了

柯志恩(中)力拚賴瑞隆(左2)、邱議瑩(右2)、林岱樺(左1)、許智傑(右1)，聲勢不落下風。（合成圖／示意圖／資料照）

綠委賴瑞隆歷經兒子霸凌風波後，民進黨高雄市長初選再掀變數，4名綠委誰出線熱議不斷。國民黨擬參選人、藍委柯志恩指出，現在林岱樺應該不會是第一，綠營怕便宜了柯志恩。許智傑的民調其實不低，還沒有輸。待綠營人選確定，她將推出完整的高雄市政規劃。

柯志恩8日在《千秋萬事》節目提到，她覺得這4位綠委，背後還是有派系的支持。林岱樺過去是基層最強的，看她之前的動員，基層還是最強，她的努力大家也都看得到，實力不可小覷。但從助理費案來說，過去林岱樺一直都是第一，但目前看，應該不會是她第一了。

廣告 廣告

柯志恩直言，很多綠營支持者對林岱樺還是會有質疑，也會擔心，即使她實力這麼強，但萬一初選過了，目前雖然還沒有判決，但萬一突然發生狀況（被判有罪），那怎麼辦？會不會便宜了柯志恩？這是民進黨在這場選舉裡最害怕的：千萬不要便宜了柯志恩！

「這些訊息我都已經收到了，謹記在心！」柯志恩提到，許智傑最近的民調其實是不低的，他在「四大女神」的宮廟活動居中牽線，「許智傑，我有幫你講話，我沒有忘記你！」所以許智傑現在民調還是撐在那邊，而且許在21日也會在之前邱議瑩的場地辦一場大造勢。而且重點是許智傑是鳳山在地的立委，「不能輸，動員多點人嘿！」而且一個禮拜之後，林岱樺在同樣的地方也要辦造勢場。

柯志恩指出，林岱樺的父親林三郎，過去也是鳳山市長，所以放心好了，邱議瑩喊出5萬人，他們一定會喊出6萬、7萬！也不知道那個場子有沒有辦法塞那麼多人，反正喊出來我們都尊重。那個大造勢的場子當然可以看，但必須說國民黨也不弱，不管把她的民調做到幾％，在綠營推出候選人後，藍營也會推出非常完整的市政規劃，儘管國民黨有很多標籤，但還是請高雄市民聽聽她的政見。

【看原文連結】