柯志恩最新民調全輸！高雄4綠委「這2人僅差1.7%」 陳其邁說話了

民進黨陸續拍板2026縣市長人選，其中高雄市長初選將面臨「4搶1」大戰，外界關注綠委賴瑞隆、林岱樺、許智傑、邱議瑩最終誰能出線。《上報》昨（7）日公布最新民調，該結果顯示上述4人對決對手藍委柯志恩都獲勝，其中賴、邱領先最多，而2人間則僅有1.7%差距。對此，高雄市長陳其邁今（8）日也發聲了！

陳其邁今日出席「2025彌陀港虱目魚文化節活動」，接受媒體聯訪。針對民調結果顯示，高雄初選恐成「賴邱對決」一事，他表示，幾位都是君子之爭，差距也非常小，原因在於他們在立法院都很努力，「許智傑也不錯啊，你也不要把他當塑膠對不對」，民調有時候起起伏伏，但是4位都很有風度，贏得風度很重要。

此外，陳其邁坦言，現在台灣政治風氣非常對立，怎麼樣能夠展現君子之爭，這是選民的期待，雖這個民調會有高低，但他覺得應該要繼續下去。他也說道，幾位立委都非常關心漁業，所以今天才會來到彌陀，在地方多走走。

陳其邁強調，投票的是選民，幾位人選能夠很接地氣，並在立法院為高雄爭取預算，而不是「走馬看花」就走，他們這幾年深耕高雄，都值得給予多一點機會，大家都很不錯。

