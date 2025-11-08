柯志恩最新民調全輸！高雄4綠委「這2人僅差1.7%」 陳其邁說話了
即時中心／黃于庭報導
民進黨陸續拍板2026縣市長人選，其中高雄市長初選將面臨「4搶1」大戰，外界關注綠委賴瑞隆、林岱樺、許智傑、邱議瑩最終誰能出線。《上報》昨（7）日公布最新民調，該結果顯示上述4人對決對手藍委柯志恩都獲勝，其中賴、邱領先最多，而2人間則僅有1.7%差距。對此，高雄市長陳其邁今（8）日也發聲了！
陳其邁今日出席「2025彌陀港虱目魚文化節活動」，接受媒體聯訪。針對民調結果顯示，高雄初選恐成「賴邱對決」一事，他表示，幾位都是君子之爭，差距也非常小，原因在於他們在立法院都很努力，「許智傑也不錯啊，你也不要把他當塑膠對不對」，民調有時候起起伏伏，但是4位都很有風度，贏得風度很重要。
此外，陳其邁坦言，現在台灣政治風氣非常對立，怎麼樣能夠展現君子之爭，這是選民的期待，雖這個民調會有高低，但他覺得應該要繼續下去。他也說道，幾位立委都非常關心漁業，所以今天才會來到彌陀，在地方多走走。
陳其邁強調，投票的是選民，幾位人選能夠很接地氣，並在立法院為高雄爭取預算，而不是「走馬看花」就走，他們這幾年深耕高雄，都值得給予多一點機會，大家都很不錯。
原文出處：快新聞／柯志恩最新民調全輸！高雄4綠委「這2人僅差1.7%」 陳其邁說話了
更多民視新聞報導
派誰都能贏柯志恩！高雄市長最新民調曝光 民進黨4人選震撼發聲
蕭美琴歐洲議會演講太讚！中國使團跳腳了 喊「停止台獨」
「豬」事大吉！賴清德親曝最愛豬肉小吃 感謝全民守護台灣豬
其他人也在看
地下賭盤民調柯志恩慘輸？高雄綠4人回應了 質疑有鼓勵賭博之嫌
[FTNN新聞網]記者許詠晴／台北報導民進黨高雄市長初選競爭激烈，傳出地下賭盤已進行民調，其中，賴瑞隆民調第一，排第二的邱議瑩小輸賴1.7個百分點，許智傑民...FTNN新聞網 ・ 13 小時前
2026高雄市長黨內初選民調出爐 "邱賴對決"機率大
南部中心／曾虹雯、謝耀德 高雄市報導2026年高雄市長選舉明年年初即將登場，根據綠營內部流傳最新民調，四位選將分別對上國民黨的柯志恩通通完勝。其中又以賴瑞隆和邱議瑩分居一、二名最高，值得注意的是，兩人間的支持度差距只有1.7%，明年一月的黨內初選，極有可能會是邱賴對決的局勢。民視 ・ 6 小時前
最新民調曝光！高雄綠營皆贏柯志恩 恐初選成這2人對決
即時中心／綜合報導民進黨立委賴瑞隆、許智傑、邱議瑩、林岱樺，皆有意代表綠營角逐2026年高雄市長選戰；《上報》今（7）日獨家報導，地下賭盤暖身做出「開盤參考」的民調，發現4人都會贏過代表國民黨參選的不分區藍委柯志恩。值得注意的是，4人之中就以賴瑞隆對上柯志恩的差距最大，而涉入助理費案的林岱樺則與柯志恩差距最小；至於賴瑞隆與邱議瑩的支持度僅差1.7%，「賴邱對決」的態勢似乎一觸即發。民視 ・ 1 天前
金馬影帝紐約跑外送 張震險被路人報警急打發：別管我了！
張震藉由主演電影《幸福之路Lucky Lu》獲得金馬影帝提名，他在片中飾演生存於紐約的華裔外送員盧家成，在第五大道奔走要尋找失竊的電動腳踏車，沒想到有真的外送員還以為他的車不見，上前關心：「你還好，沒事嗎？需要幫忙嗎？需要報警嗎？」張震當下雖然很感動，不過也沒有表明演員身分，僅跟對方說：「我在忙，不自由時報 ・ 12 小時前
國民黨團刪除總召2年條款 傅崐萁有望續任？ 鄭麗文：尊重黨團自主
立法院國民黨團今(7)日決議廢除黨團總召2年任期條款限制，黨團總召傅崐萁將可不受限制尋求連任。對此，國民黨主席鄭麗文回應，尊重黨團自主；先前傳由立委林德福接任總召的訊息完全是子虛烏有。鄭麗文今(7)下...華視 ・ 1 天前
高雄市長初選民調「賴邱之爭」？ 陳其邁替許智傑發聲了
有意參選高雄市長的國民黨立委柯志恩8日前往高雄彌陀港虱目魚文化節活動，對於敵手陣營民進黨高雄市長黨內初選民調傳出「賴邱之爭」，柯志恩表示「許智傑覺得不公平欸，岱樺委員造勢也很成功」，認為民調僅供參考；高雄市長陳其邁指出，民調差距小是因為大家在立院都很努力，「許智傑也不錯啊，不要把他當塑膠對不對。」中時新聞網 ・ 12 小時前
台灣囡仔吳宸宇赴韓選秀逐星夢 學長疑眼紅發文罵他下場出爐
來自屏東縣車城鄉小漁村的吳宸宇，因為喜歡表演，大學休學服役後獨自前往南韓當練習生，成功在選秀節目中嶄露頭角，但吳的高中學長許姓男子疑似眼紅，竟在社群平台發文罵他「人品很差，騙感情的都出來了」，被法官依違反個資法判刑3月，得易科罰金。吳宸宇因為喜歡表演，高中離開科班桌球校隊，大學休學服役後獨自前往韓國自由時報 ・ 12 小時前
蕭美琴歐洲議會演說！王定宇讚外交突破 嗆國民黨附和中共轟內賊
副總統蕭美琴出訪在歐洲議會舉辦的IPAC峰會並發表演說，民進黨立委王定宇今（8）日表示，這是非常重要的外交突破，而此成果是由全民共享，但國內還有國民黨這種「認知錯亂的逆流」阻撓台灣邁向國際，外交團隊拜訪北約被說激怒俄國、購買軍武被說激怒中國，令他痛斥「有這樣的國民黨，哪需要中共威脅？」他也強調，人民應該用選票制裁內賊，台灣才能長治久安。三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前
誇張夫婦遊泰瀑布旁「超火熱」畫面瘋傳 警火速逮人
誇張夫婦遊泰瀑布旁「超火熱」畫面瘋傳 警火速逮人EBC東森新聞 ・ 1 天前
民進黨徵召蘇巧慧選新北 郭正亮：正國會一個個被消滅
民進黨選對會5日決議，建議徵召立委蘇巧慧參選2026年新北市長，引發政壇關注。前立委郭正亮6日在網路節目中表示，原本有意參選新北市長的前民進黨秘書長林右昌在大罷免失敗後突然消失，質疑這與民進黨內部派系鬥爭有關。中天新聞網 ・ 1 天前
賴瑞隆、邱議瑩民調領先？陳其邁：許智傑也不錯
（中央社記者洪學廣高雄8日電）高雄市長陳其邁今天答覆媒體，民主進步黨高雄市長初選參選人邱議瑩與賴瑞隆是否民意調查領先時說，4人差距都很小，大家都很努力，「許智傑也不錯啊，你也不要把他當塑膠」。中央社 ・ 11 小時前
美退將籲台強化後備戰力 整合防空飛彈防禦系統
（中央社記者侯姿瑩華盛頓7日專電）總統賴清德日前表示，台灣將會仿效以色列與美國的「鐵穹」與「金穹」，打造「台灣之盾」，建構嚴密防空系統。美退將分析，台灣確實需要投資建立全面整合的防空與飛彈防禦系統，也必須仿照以軍模式來打造後備軍力。中央社 ・ 15 小時前
高雄市長民調「4綠戰將全輾壓柯志恩」！賴瑞隆贏最多 邱議瑩緊咬
2026高雄市長民進黨派誰來選？傳出有份「地下賭盤民調」，想爭取提名的綠委邱議瑩、賴瑞隆、林岱樺與許智傑，若對決藍委柯志恩皆是「全贏」，又以賴端隆支持度最高，但僅勝邱議瑩百分之1.7。賴瑞隆回應所有民台視新聞網 ・ 6 小時前
歐盟高官要保護歐洲車企 暗示將對大陸在歐車廠下手
眼見自家老牌車企恐跟不上時代，落後中美，歐盟竟焦慮到要對大陸在歐車廠下手。歐盟委員會分管產業戰略的執行副主席塞茹爾內指出...聯合新聞網 ・ 12 小時前
2026高雄綠營內戰白熱化！賴瑞隆、邱議瑩民調僅差1.7%
民進黨高雄市長黨內初選競爭激烈，目前有立委邱議瑩、賴瑞隆、林岱樺與許智傑表態角逐。根據一份地下賭盤做出的「開盤參考」民調，4位綠委均贏過國民黨立委柯志恩，值得注意的是，賴瑞隆、邱議瑩的民調分居一二，且差距僅1.7個百分點。中天新聞網 ・ 1 天前
邊境查驗肉品「至少加強20%」 卓榮泰：將非洲豬瘟阻絕於境外不容疏失
在10月下旬台中爆發非洲豬瘟案例後，政府宣布15天禁運禁宰，經過強力管制清查防堵後，全台大檢疫後證實豬瘟疫情並未擴散，11月6日解除禁運、7日解除禁宰令。行政院長卓榮泰今天（11/8）赴桃園機場視察邊境防疫措施，卓榮泰指出，外國旅客進來都嚴格管制，也呼籲國人去到國外也一定不要把任何有關肉品的物件帶回來。卓榮泰也要求農業部，X光與人工查驗至少要加強20%，且對進出所有國人採取「零信任」的態度，「不要因為看起來比較老實，就讓他隨隨便便可以進出。」強調防疫的嚴謹性。太報 ・ 12 小時前
NCC人事案今投票表決 國民黨立院黨團決議「全數封殺」
行政院7月底提出國家通訊委員會（NCC）人選名單，立法院會今天（7日）行使人事同意權案審查，會中將進行投票表決。民進黨立院黨團表態全數支持；民眾黨上午也舉行記者會宣布將全部投下不同意票，國民黨立院黨團一早召開黨團大會，並在會中決議將4位被提名人全數封殺。鏡報 ・ 1 天前
蕭美琴訪歐向IPAC演說 學者：現任副總統訪歐非首次 不應誇飾
副總統蕭美琴7日訪問比利時，在歐洲議會舉行的議員會議上發表演說。路透指出，此行是台灣近年積極深化與歐洲關係的重要一步。但...聯合新聞網 ・ 12 小時前
影/騎到一半手癢癢的！女騎士低頭驚見「龜殼花掛龍頭」
一名女騎士近日騎車行經山區道路時，突然發覺手癢癢的，結果低頭一看發現竟有條蛇掛在龍頭上，讓她嚇得趕緊停在路邊，所幸最後蛇自行爬走，女騎士沒有被咬傷。中天新聞網 ・ 1 天前
感謝力推環境永續 陳其邁出席佛光山書展暨蔬博會開幕式
即時中心／顏一軒報導由高雄市政府與財團法人人間文教基金會共同主辦的「佛光山2025年書展暨蔬食博覽會」，今（8）日起至14日於佛光山佛陀紀念館盛大登場。高雄市長陳其邁出席開幕典禮，頒發感謝狀並致詞表示，他表示十分喜悅，感謝佛光山長年推動偏鄉教育平權與蔬食理念，更進一步結合環境永續，成為社會正向力量的典範。民視 ・ 10 小時前