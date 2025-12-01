柯志恩最新民調勝高雄3綠委！郭正亮分析：她希望對手是邱議瑩

2026年高雄市長選舉備受關注，最新民調顯示，支持度僅小輸民進黨立委賴瑞隆，領先邱議瑩、林岱樺、許智傑。前立委郭正亮認為，柯志恩應該會很希望對手是邱議瑩，因為她是比較能在文宣上得分的人，若對戰邱議瑩，比較會有新聞。

柯志恩。（圖／中天新聞）

《TVBS民調中心》公布的最新民調顯示，若民進黨推派賴瑞隆參選高雄市長，與柯志恩對決，賴瑞隆支持度為42%，柯志恩的支持度為40%，另外還有19%受訪者未決定，賴瑞隆小幅領先柯志恩2個百分點。

如果民進黨推派許智傑參選與柯志恩對決，柯志恩支持度 42%，許智傑的支持度則為35%，雙方差距7個百分點；如果民進黨推邱議瑩參選，柯志恩支持度為43%，邱議瑩的支持度只有35%，雙方差距8個百分點；如果民進黨推林岱樺參選與柯志恩對決，柯志恩支持度為40%，林岱樺的支持度則只有30%，雙方差距10個百分點。

邱議瑩和柯志恩。（圖／中天新聞）

郭正亮今天在政論節目《新聞大白話》表示，「我認為柯志恩，當然很希望是邱議瑩，因為這樣才比較有新聞，能夠有新聞比較好選，她是屬於比較能在文宣上得分的人。」若是對上賴瑞隆，柯志恩就比較累了，屆時組織盤就會很重要。她認為「陳其邁沒得選」，他一定要支持賴清德支持的人，若高雄沒有贏，他的行政院長就沒了，非認真不可；而賴清德則是以台南為主，因為需要他自己操盤。

郭正亮。（圖／中天新聞）

本次調查是TVBS民意調查中心於114年11月20日至27日晚間18：30至22：00進行的調查，共接觸1,283位20歲以上高雄市民，其中拒訪為269位，拒訪率為21.0%，最後成功訪問有效樣本1,014位，在95%的信心水準下，抽樣誤差為±3.1個百分點以內。抽樣方法採用電話號碼後四碼隨機抽樣，人員電話訪問，所有資料並依母體性別、年齡、地區、教育程度等變項進行統計加權處理，調查經費來源為TVBS。

