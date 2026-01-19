柯志恩最新民調贏賴瑞隆6.3% 許智傑:團結拚勝戰

2026年高雄市長選戰最新民調，立委柯志恩贏立委賴瑞隆6.3% ，許智傑對此表示，民進黨會團結拚勝，延續市長陳其邁的優秀市政。(記者程啟峰攝)

2026年高雄市長選戰，將由民進黨立委賴瑞隆對戰國民黨立委柯志恩，根據《ETtoday民調雲》最新調查結果顯示，柯志恩支持度44.0%領先賴瑞隆6.3個百分點，立委許智傑對此表示，黨內初選剛結束，黨公職已上下一心展現攜手守護高雄進步的力量，相信全黨會繼續團結拚勝選，延續市長陳其邁的優秀市政。

立委許智傑表示，任何民調都會納入參考，初選剛結束，但我們黨公職都已經上下一心，一起攜手守護高雄進步的力量，民進黨會團結打贏這場選戰，延續陳其邁的優秀市政，獲得市民認同，繼續為高雄打拚。