柯志恩會被新潮流鬥垮？郭正亮揭賴瑞隆背後派系「戰力分布」：在北高並不強

​民進黨確定將由新潮流系的立委賴瑞隆參選高雄市長，媒體人吳子嘉日前提醒國民黨參選人柯志恩，恐被「狼性風格」的新潮流鬥到回家吃自己，對此，前立委郭正亮不以為然表示，新潮流在高雄戰力其實不強。

綠營高雄初選由賴瑞隆勝出，柯志恩隨即喊話「君子之爭」，吳子嘉在《董事長開講》節目中提醒，照新潮流「整碗捧去」的狼性作風，柯志恩若堅持君子之爭，根本不用妄想能打贏。

針對吳子嘉「新潮流風格狼性」的說法，郭正亮在《大新聞大爆卦》節目中直言，新潮流雖然有一定實力，但只在台中、彰化較為強勢，至於台南就僅有「還不錯」，在台北、高雄則是相對較弱。

「李昆澤那麼弱」，郭正亮表示，不要以為新潮流很強，事實上除了台中、彰化、台南以外，新潮流在北高並不強勢。而作為同場來賓的前立委蔡正元也補充，高雄立委李昆澤的高雄市第5選區對國民黨來說「也算有優勢」，因此如果能提對人選，一定能把席次贏回來。

