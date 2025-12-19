柯志恩有多強？蔡正元斷言：綠營無論派誰都是五五波！

2026年高雄市長與台南市長選舉初選持續升溫，民進黨內部競爭白熱化，與國民黨參選人的互比民調也陸續出爐。前立委蔡正元17日在政論節目中表示，國民黨推派的參選人必須具備專業政治素養，不能過於慈眉善目，否則容易被民進黨的選戰策略擊垮。他更直言，無論民進黨最終由誰出線，與柯志恩對決都將呈現五五波的拉鋸態勢。

國民黨立委柯志恩。（圖／中天新聞）

蔡正元在《大新聞大爆卦》節目中分析，每次選舉前都會出現各種訊息干擾，但這些訊息是否真能影響選舉結果？他認為，除非發生如2004年陳水扁遭遇的兩顆子彈事件這類重大事件，否則要改變選民投票結構非常困難。只有在雙方陣營實力差距極小，僅在3%至5%的誤差範圍內時，簡單的事件才可能造成選情翻轉。

蔡正元進一步舉例，過去陳菊與黃俊英競選高雄市長時，雙方差距確實只有3%至5%，黃俊英原本勝選，但陳菊後來指控黃俊英陣營涉及走路工案件。蔡正元提到，當時涉案的幾個人後來甚至當選民進黨市議員，而黃俊英因為是學者身份，輸了之後就不想再追究，事情也就此落幕。

蔡正元強調，這個案例凸顯國民黨未來必須推派「專業」的政治人物參選，那些太過慈眉善目的候選人，會被民進黨的選戰奧步「一玩再玩」。他認為專業的政治素養是在激烈選戰中生存的必要條件。

針對近期流傳的綠營內參民調，蔡正元提出質疑，認為該民調與媒體公布的民調結果差距甚大，不禁懷疑「是不是支持邱議瑩的黨部搞出來的？」他對民調的真實性與公正性表達疑慮。

蔡正元最後強調，不管民進黨最終由誰代表出戰，與柯志恩的對決都會是五五波，「絕對是五五波！」他指出，連美麗島電子報的民調都顯示雙方差距很近，這反映出整個選舉氛圍的結構已經形成。目前台南方面陳亭妃較具優勢，而高雄4位綠委包括賴瑞隆、邱議瑩、林岱樺、許智傑則相持不下，柯志恩在此情勢下聲勢並未落於下風。

