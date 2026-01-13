柯志恩有機會翻轉高雄？賴瑞隆初選險勝藏「內部隱憂」 黃揚明曝藍營勝選2關鍵

​民進黨高雄市長初選今（13）日揭曉，最終由隸屬新潮流的立委賴瑞隆脫穎而出，在高雄市長選戰上，對決國民黨立委柯志恩。不過外界也關注，綠營初選結果賴瑞隆是險勝出線，後續能否順利整合各派系人馬，而綠營若分裂是否會是柯志恩的大好機會？對此，媒體人黃揚明在節目《大新聞大爆卦》表示，柯志恩要在高雄打破綠營極厚的同溫層，有2大關鍵將左右最後的戰局。

​民進黨今公布高雄市長初選民調數據，賴瑞隆最終以55.9995的支持率排名第一，緊隨其後的邱議瑩則獲得55.3807，兩者差距極其微小。其他參選人部分，許智傑獲得51.9022，林岱樺則為50.5986。

藍綠操盤現正起跑 綠營超厚同溫層是柯志恩的難關



對此，黃揚明表示，這個結果並不意外，基本上在初選民調開始前，大概率會知道邱議瑩、賴瑞隆處於領先群，最後也確實是如此，2人的支持率平均下來只差了0.6188。有很多人質疑是賴瑞隆在黨中央做的民調上領先比較多，才能出線。不過其實大家不用去糾結這部分，因為民進黨的民調除了黨中央，還有其他5家委外的民調公司，要進行民調前會用抽籤的方式去決定哪幾家做，所以不一定會是黨中央去執行。

「現在才是藍綠操盤的開始！」黃揚明解釋，現在確定由賴瑞隆對決柯志恩，人選已經底定，接下來的民調才好去觀察所謂的基本面。依照民進黨這次的初選民調來看，​即便是林岱華都拿到過5成的支持度，這意味著在民進黨支持者要唯一支持一個參選人是很困難的，但黨推出來的人就是他們最終會支持的，這就是超厚的同溫層，也是柯志恩在這場選戰中最難的部分。

綠營初選後能否真的整合？陳其邁這局不可能放手不管

黃揚明提到，民進黨的支持者是訓練過的，過去楊秋興曾在2012的高雄市長選戰上脫黨參選，結果綠營支持者就會用選票教訓。民進黨在高雄是有這樣的優勢實力的。

不過，黃揚明認為，柯志恩並非沒有一搏的機會，藍營有沒有辦法打破綠營看似牢不可破的同溫層，關鍵在2件事，首先，要看民進黨在初選後內部是否能真的團結；再來，就是現任市長陳其邁的施政上有沒有出大包。就像當初2018年高雄市長選舉時，民進黨長年執政下卻爆出天坑事件，成了陳其邁競選的包袱。這2件事情絕對會是選戰的關鍵。

黃揚明強調，初選落敗的3位參選人，他們的支持者是否會服氣賴瑞隆，雖然現在大家檯面上都說團結，但在後續的輔選過程，是積極幫忙還是消極被動，這在程度上就會有很大的落差，還有陳其邁是不是會出全力幫忙？但目前看來，高雄這局陳其邁不可能放著不幫，畢竟若高雄輸了，那陳其邁也會是直接受害者，以民進黨現在來看，怎麼樣都是先把高雄贏下來再說。

