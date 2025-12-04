柯志恩有40%基本盤「不能樂觀」…賴瑞隆指每次換屆選情艱辛：政策面爭取淺藍、中間選民

民進黨高雄市長初選競爭火熱，近期TVBS民調顯示，初選候選人賴瑞隆42%支持率，超過國民黨候選人柯志恩2%，外界引發討論。賴瑞隆今（4日）上電台節目《新聞放鞭炮》指出，每當高雄市長要換屆，選情都會變得很辛苦，尤其目前柯志恩有40%基本盤，一不小心都可能出現意外。他也說，自己過往兩屆立委選舉皆是高雄得票最高，關鍵就是政策面爭取到中間選民，並稱連淺藍民眾都認同他是「做事的人」。

賴瑞隆指出，從第一次謝長廷當選高雄市長時，其實外界不看好他會勝選，當時國民黨的吳敦義翻船；到換屆，陳菊要選的時代，當時印象深刻，才贏藍營黃俊英1114票；到2018年陳其邁要選的時候翻船。



賴瑞隆說，每次換屆的時候，從謝長廷到陳菊再到陳其邁，每一屆都很辛苦，因此2026年絕對不能樂觀，必須要相當小心。他也指，柯志恩還是有40%打底的基本盤，只有任何其他狀況都可能出現意外。



節目主持人周玉蔻詢問，高雄市長候選人既要拉住基本盤，還要有跨黨吸票的能力，這點他有嗎？賴瑞隆回答，就過去以來的表現來說，在高雄第八選區即便本身偏綠，但票數都開得相當漂亮，比如2022年拿到全國第三高票、去年藍白合情況也拿下高雄最高票。



賴瑞隆表示，之所以能夠拿下高票數，是因為透過政策面、建設面的成績，爭取到中間選民，甚至連淺藍的選民也會支持他，認同是「做事的人」、理性問政、有爭取建設。他說，能夠集結最多人的支持也會是大選的優勢，是多數人都投得下的選擇。

(圖片來源：新聞放鞭炮、TVBS)

