柯志恩期待體育改革 考察關心選手

立委柯志恩說，立法院教文委員會卅日到高雄的國訓中心和運科中心考察，除了解訓練場館的使用情況、也關心選手的訓練情況與訴求。（取自柯志恩臉書）

記者吳文欽／高雄報導

國民黨立委柯志恩卅日表示，隨著運動部正式掛牌及首任部長李洋的上任，大家對於運動環境的健全與體育改革，皆有很大的期待。

柯志恩說，相信選手出身的李部長，對於運動員的需求更能感同身受；我們一起努力，讓台灣的運動環境更加健全發展。

立法院教文委員會卅日到高雄的國訓中心和運科中心考察，除了解訓練場館的使用情況、也關心選手的訓練情況與訴求。

柯志恩提出國訓中心專業人力不足的問題，她表示，不僅長期缺乏專業諮商心理師進駐，近年更有運動心理諮詢老師、物理治療師、防護員，紛紛跳槽到運科中心的情況。

她指出，究其原因就是薪資誘因不足，相較運科中心、民間機構，國訓的待遇仍有一段落差，連人都留不下來，更不用說吸引專業人才進來。

柯志恩認為，相較「你不能只有在贏的時候才愛他們」的安慰，或許選手更在意的是在最需要的時候，能否給予充足的後勤支援。