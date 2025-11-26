柯志恩樂見增加高雄財源 喊話綠委：初選勿蹭聲量

立委柯志恩表示，無論是新版財劃法或是院版財劃法，只要能增加高雄財源，當然樂觀其成，請民進黨立委不要為了搏黨內初選，三天兩頭提她蹭聲量。（記者吳文欽翻攝）

記者吳文欽／高雄報導

國民黨立委柯志恩廿六日表示，無論是新版財劃法或是院版財劃法，只要能增加高雄財源，當然樂觀其成，請民進黨立委不要為了搏黨內初選，三天兩頭提她蹭聲量。

柯志恩認為，如果執政黨真的有心要推動院版財劃法，不要讓它變成朝野的「相罵本」，行政院更應將各縣市的試算數字開誠佈公，告知地方政府和公諸社會，如此才真正有助朝野達成共識。

柯志恩提到，立院程序委員會以九比七表決暫緩將院版財劃法送進院會一讀，民進黨又是一頓亂罵，尤其高雄綠委又把矛頭對準她，扣上「對不起高雄人」的罪名，笑死人，到底誰對不起國人。

她批評，綠委不去監督這種顢頇無能、滿嘴謊話、只會亂噴口水的執政黨，才是台灣的悲哀。民進黨立委只會罵人罵到飽，但事實基礎一律不管。

柯志恩指出，民進黨立委說她公開肯定院版財劃法，卻又說她沒幫財劃法講話，實在前後矛盾、邏輯錯亂！確實，她肯定院版的分配指標，但強烈不滿院版蓋牌、數字不明，更嚴重質疑院版為何比立院三讀通過還少二千多億，尤其至今不願誠實公布各縣市試算結果，讓社會有共同檢驗的基礎，這些忠言逆耳，綠委怎麼都視而不見？為何老是斷章取義、只拿幾句話就大放厥詞？

柯志恩強調，水平分配指標中，院版的分配指標區分「財政努力」與「基本建設」兩大項目，確實分得比較細緻，可給予肯定，但不代表院版比立院三讀通過的更完善周延，必須看全貌，否則掉入瞎子摸象、各說各話的盲點。

柯志恩表示，正是因為院版財劃法無論是在統籌款、一般性補助款、計畫型補助款整體金額都比新版財劃法少，到底各縣市政府實際可分配到的金額是多少，迄今沒有更詳細的數字、宛如黑箱作業，如何與現有財劃法做討論？