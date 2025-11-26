柯志恩樂見增加高雄財源 喊話綠委：初選勿蹭聲量
記者吳文欽／高雄報導
國民黨立委柯志恩廿六日表示，無論是新版財劃法或是院版財劃法，只要能增加高雄財源，當然樂觀其成，請民進黨立委不要為了搏黨內初選，三天兩頭提她蹭聲量。
柯志恩認為，如果執政黨真的有心要推動院版財劃法，不要讓它變成朝野的「相罵本」，行政院更應將各縣市的試算數字開誠佈公，告知地方政府和公諸社會，如此才真正有助朝野達成共識。
柯志恩提到，立院程序委員會以九比七表決暫緩將院版財劃法送進院會一讀，民進黨又是一頓亂罵，尤其高雄綠委又把矛頭對準她，扣上「對不起高雄人」的罪名，笑死人，到底誰對不起國人。
她批評，綠委不去監督這種顢頇無能、滿嘴謊話、只會亂噴口水的執政黨，才是台灣的悲哀。民進黨立委只會罵人罵到飽，但事實基礎一律不管。
柯志恩指出，民進黨立委說她公開肯定院版財劃法，卻又說她沒幫財劃法講話，實在前後矛盾、邏輯錯亂！確實，她肯定院版的分配指標，但強烈不滿院版蓋牌、數字不明，更嚴重質疑院版為何比立院三讀通過還少二千多億，尤其至今不願誠實公布各縣市試算結果，讓社會有共同檢驗的基礎，這些忠言逆耳，綠委怎麼都視而不見？為何老是斷章取義、只拿幾句話就大放厥詞？
柯志恩強調，水平分配指標中，院版的分配指標區分「財政努力」與「基本建設」兩大項目，確實分得比較細緻，可給予肯定，但不代表院版比立院三讀通過的更完善周延，必須看全貌，否則掉入瞎子摸象、各說各話的盲點。
柯志恩表示，正是因為院版財劃法無論是在統籌款、一般性補助款、計畫型補助款整體金額都比新版財劃法少，到底各縣市政府實際可分配到的金額是多少，迄今沒有更詳細的數字、宛如黑箱作業，如何與現有財劃法做討論？
其他人也在看
揭北京2027年完成武統！總統宣布2行動方案
[NOWnews今日新聞]總統賴清德今（26）上午9時30召開「守護民主台灣國安行動方案」國安高層會議，並於11時30分舉行記者會時表示，北京當局以2027年完成「武統台灣」為目標，企圖「以武逼統」、...今日新聞NOWNEWS ・ 3 小時前
賴總統示警：中國全面推進2027武統台灣 2大行動方案應對威脅
賴清德總統投書外媒宣布將提出400億美元國防特別預算，今天也召開「守護民主台灣國安行動方案」國安高層會議，並召開記者會。賴總統示警，面對北京當局正以2027年完成武統台灣為目標，企圖把「民主台灣」變成「中國台灣」，我們已研擬兩大行動方案，具體因應中國併吞台灣、稱霸印太的野心。自由時報 ・ 4 小時前
獨／黃國昌藍白合「底牌」曝光：要國民黨禮讓自己參選新北市長「否則各選各的」
[FTNN新聞網]記者孫偉倫／綜合報導國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌上週各率黨內人馬盛大會面對談，宣示未來在野陣營藍白合的基本方向。面對國民黨志在202...FTNN新聞網 ・ 9 小時前
中國致函聯合國怒控日本 外媒：要各國站隊
[NOWnews今日新聞]日本首相高市早苗日前在國會上發表「台灣有事」言論，引發中國反彈，在約莫三個星期的時間裡，中國祭出經濟報復、民族主義抨擊和外交攻勢來表達強烈不滿。如今中國更將爭端升級，致函聯合...今日新聞NOWNEWS ・ 22 小時前
直言謝龍介贏不了 醫：藍白合也沒用
[NOWnews今日新聞]藍綠備戰2026年九合一選舉，民進黨內綠委陳亭妃、林俊憲兩強相爭，國民黨雖有可能派出藍委謝龍介，但前立委陳以信也表態要參與初選。根據TVBS民調，陳亭妃目前支持度領先謝龍介1...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
評賴清德方向正確！白宮前顧問：川普大勝利
[NOWnews今日新聞]總統賴清德昨（26）日投書《華盛頓郵報》，宣布將提出一項400億美元（約新台幣1.25兆）的追加國防預算，以強調捍衛台灣民主的承諾。對此，美國白宮前國家安全顧問歐布萊恩（Ro...今日新聞NOWNEWS ・ 6 小時前
嗆爆國民黨！王義川霸氣喊「我是台灣國立委」 梁文傑回應曝光
即時中心／黃于庭、謝宛錚報導日本首相高市早苗提出「台灣有事、日本有事」一說，讓中國氣得直跳腳，祭出多項制裁措施；民進黨政治人物則以支持日本觀光、大啖海產等行動力挺。綠委王義川先前赴日旅遊，在神社繪馬上寫下「來自台灣國桃園市」，卻遭國民黨立委王鴻薇、牛煦庭批評「台灣少1位國會議員」。對此，陸委會副主委兼發言人梁文傑今（26）日強調，這是委員個人發言風格，他們沒有意見。梁文傑表示「這是委員個人講話風格」，有人喜歡有人不喜歡，沒有什麼意見。至於此說法是否合乎《憲法》，他則回應，中華民國就是在台灣，中華民國現在的領土也只有台灣，世界上很多國家都認為，台灣是個主權獨立國家。媒體提問，是否喜歡王義川的說法？梁文傑說道，這跟他喜不喜歡沒關係，畢竟他是政府官員，尊重立委講的話；那會不會提出兩岸人民關係條例？梁文傑再次強調「中華民國在台灣，台灣的國名就叫做中華民國」。接著，有媒體追問「他（王義川）現在是哪國立法委員？」，梁文傑表態「根據《憲法》，他是中華民國立法委員沒有錯」；不過他要說是台灣國，那是個人語言的風格，我們沒有意見。原文出處：快新聞／嗆爆國民黨！王義川霸氣喊「我是台灣國立委」 梁文傑回應曝光 更多民視新聞報導日女星狂讚高市「很厲害」 小粉紅炸鍋：瘋了吧？藍白合等於重返執政？陳揮文批2黨：1個沒出息、1個沒誠信台灣隊出發日本踢館！世界盃資格賽首戰28日登場「12人名單下一場還能改」民視影音 ・ 57 分鐘前
川普與高市通話確認日美合作 涉台言論引爆日中緊張持續升溫
[Newtalk新聞] 日本首相高市早苗今（25）日與美國總統川普進行約 20 分鐘通話，雙方確認持續強化日美同盟，並就印太局勢及近期美中互動交換意見。這通電話由美方主動提出，也是近期因高市「台灣有事可能構成日本存亡危機事態」的國會答辯引發中國強烈反彈後，兩人首次直接對話。 高市僅表示，川普稱兩人是「關係親近的朋友」，她可隨時致電，但對談內容細節不便透露。 高市先前的涉台談話使東京與北京關係急速降溫，中國除口頭強烈抗議，還祭出反彈與抵制。北京批評，日本計劃在距離台灣最近的與那國島部署中程地對空飛彈部隊，並指責東京「製造緊張」。日本本週亦偵測到中國無人機在與那國與台灣之間活動，因而緊急派遣戰機升空應對。雖然高市並未收回相關發言，但日本政府強調，仍願透過多層級溝通與中方降低對立。 在美中關係方面，川普日前與中國國家主席習近平通話，習近平重申「台灣回歸中國」是北京全球秩序願景的重要部分。然而川普在通話後僅於社群媒體表示美中關係「極為牢固」，未提及台灣議題，引發日本政府內部部分憂慮。日本官員長期擔心川普可能為劇烈追求貿易協議而淡化對台承諾，使區域局勢更加複雜。 美國總統川普（左）與中國國家主席新頭殼 ・ 23 小時前
(影)《矢板明夫Newtalk》王毅對日動武說是為攻台預演？ 陳文甲：解放軍將封鎖宮古、巴士海峽
[Newtalk新聞] 從「斬首說」到「動武論」，中國駐大阪總領事薛劍、中國外交部長王毅等人不斷升高對日外交衝突，中日關係陷入戰後最危急時刻。熟知印太情勢的開南大學副校長陳文甲指出，這次高市早苗首相明確表示「台灣有事」將啟動「存立危機事態」中的集體自衛權，已經與「台灣有事等於日本有事」性質不同，高市早苗首相在國會殿堂說出的話，已從政治語言轉為法制語言。 陳文甲在網路節目《矢板明夫Newtalk》中指出，安倍當時是已退位的首相，屬於政治語言、同理心的呼籲，表達台灣有事等於日本有事、等於美日同盟的立場。但高市作為現任首相，在國會說出的話，自然使中國認為「孰可忍、不可忍」，於是發動非常嚴厲、近似複合式外交的反制行動。 除了「存立危機事態」，日本新安保法也明定「武力攻擊事態」。陳文甲分析，「武力攻擊事態」指的是日本本土或駐軍、美軍受到攻擊時，日本可行使自衛權，進行團結作戰。此時若台海爆發戰火，也一定會波及到日本，也會波及到美國的駐軍所在，局勢無法切割。 陳文甲研判，台灣一旦有事，中國勢必切斷宮古、巴士海峽，阻止美日馳援，避免美日或美菲的軍事力量前來馳援，因為台海衝突直接牽動區域安全平衡。查看原新頭殼 ・ 1 天前
北市長民調居冠! 王世堅賭100份雞排:黨中央不會徵召我
政治中心／綜合報導壯闊台灣創辦人吳怡農，今天公布台北市長民調，綠營人選互比的結果，立委王世堅第一，他自己排第二，吳怡農強調自己有底氣突破綠營基本盤，而遙遙領先的王世堅堅稱黨中央不會徵召自己，還跟名嘴打賭，如果民進黨徵召自己，他就發100份雞排。民視 ・ 1 小時前
備戰2026！他示警國民黨：這4縣市有隱憂
[NOWnews今日新聞]距離2026年九合一選舉僅剩約1年，民進黨的選對會已先後提名多個縣市人選，包括台中市、嘉義市、宜蘭縣和台東縣，其中新北市長確定徵召立委蘇巧慧參選。相較之下，國民黨方面是否與民...今日新聞NOWNEWS ・ 4 小時前
賴清德投書《華郵》感謝川普總統，強調台灣以「史上最大投資」捍衛主權！2030年前國防開支將達GDP 5%，「台版鐵穹」正積極研發中
台灣總統賴清德在美東時間25日清晨，透過《華盛頓郵報》的版面正式對世人宣示「我將增加國防開支以保護我們的民主」。賴清德重申師承雷根「以實力求取和平」的國防哲學，更拋出了震撼性的政策承諾：國防預算佔GDP比例在2030年前將邁向5%的歷史新高。賴清德強調，「衝突的風險必須永遠大於和平的代價」，雖然他不會放棄對話的機會，但也「沒有任何國家會比我們自己更堅定地捍衛......風傳媒 ・ 5 小時前
美日台共同防禦陣線成形？賴總統投書《華盛頓郵報》內容曝光
[FTNN新聞網]記者吳家豪／台北報導總統府今(11/26)表示，總統賴清德昨日投書《華盛頓郵報》，發布「我將提升國防預算以捍衛我們的民主」，向全球讀者闡明台灣...FTNN新聞網 ・ 6 小時前
鄭麗文唱和習武統台？白還要聯合政府！支持紅統？
論壇中心／邱暐琪報導近日，國民黨主席鄭麗文針對「2027年被認為是共軍可能犯台的時間點」的謠言做出回覆，直言若國民黨無法扭轉乾坤，「我認為不一定等得到2028年的和平選舉」，此言論一出讓人引發聯想，外界質疑鄭麗文是否在唱和習近平武統犯台。對此，2026地方選舉將至，藍白是否要合的議題如火如荼，台北市議員簡舒培在《台灣最前線》節目中關鍵一問民眾黨！民視 ・ 1 天前
中國海上軍事動作頻頻 演訓時間加碼再加碼 小泉視察西南諸島防衛據點 持續強化列島防衛 明槍易躲暗箭難防？！ 北京資助「琉球學」操作主權輿論｜全球聊天室｜#鏡新聞
中日關係緊張情勢不斷擴大。中國在靠近日本的渤海、黃海海域連續發布多波軍事演訓，被視為回應日本首相高市早苗的台海言論。北京多年來在釣魚台周邊的灰色地帶行動，也持續升高。面對中國軍力壓力，日本也不斷強化西南諸島防衛。防衛大臣小泉進次郎也親自視察宮古島、石垣島、與那國島等基地。 除軍事行動外，中國還透過歷史敘事與外交話語發動輿論戰，包括推動「琉球地位未定論」研究，以及引用《聯合國憲章》敵國條款指日本「軍國主義復活」。 在中方強勢恫嚇下，日本也加深與美國合作，但面對川普政府風格，如何與盟友協調一致應對，將成為未來印太安全局勢的關鍵。 加入頻道會員支持鏡新聞： https://www.youtube.com/channel/UC4LjkybVKXCDlneVXlKAbmw/join 鏡電視綜合台YouTube👉http://pse.is/59enw2 鏡電視直播台YouTube👉https://pse.is/4w3gts鏡新聞 ・ 1 天前
獨家／馬英九稱台灣有事論「躁進」！謝長廷還原「這脈絡」反批：不懂就亂講！
論壇中心／綜合報導日本首相高市早苗日前一番「台灣有事」言論，不只引發中國不滿，連同前總統馬英九及國民黨前主席洪秀柱都紛紛批評高市早苗「躁進」，寧可站隊處處打壓台灣的中國，卻不願感謝日本表態挺台。對此，前駐日大使謝長廷在《頭家來開講》節目上批，「馬英九們不了解隨便亂講！」擔任駐日大使8年的謝長廷還原高市早苗答詢的原委，指出馬英九說「兩岸問題應該要由兩岸自己去和平溝通解決」，這點沒有問題，高市早苗也贊成，但是高市早苗在國會答辯的那個情況，是已經過了和談的階段，中共的政權已經來了，已經封鎖台灣海峽了，不是不談判，而是談判失敗的時候，甚至中共的解放軍戰艦已經過來時，是在這個情境下，高市早苗才答覆「台灣有事就是日本有事，伴隨對方使用武力的情況，有可能構成安全保障法制中，日本能夠行使集體自衛權的存亡危機事態」。在已經沒有和談空間的時候，中共甚至已經開始動武，當然很有可能構成「威脅日本國家存亡的危險狀態」，在這種條件下日本首相才喊出「台灣有事論」，而馬英九們不懂這些脈絡，恣意地批評高市早苗「躁進」，最後是連同黨的桃園市議員凌濤都看不下去，直疑為何要罵關心台灣安全的日本？原文出處：獨家／馬英九稱台灣有事論「躁進」！謝長廷曝「高市答覆原委」反批：不懂就亂講！ 更多民視新聞報導不滿高市言論！中國貫徹戰狼外交！專欄作家"這樣評"！高市早苗挺台藍營「黨內不同調」！凌濤批：罵她是瘋了嗎？藍白罵高市早苗：多管閒事！凌濤見「黨內不同調」怒了民視影音 ・ 9 小時前
2026找黃國昌站台？國民黨議員急喊「不要吧」
國民黨新北市議員林金結近日拿出一份有關2026新北市長的內參民調，支持度部分，國民黨李四川39.8%，民進黨蘇巧慧31.2%，民眾黨黃國昌17.2%。對此，民進黨台北市議員林延鳳說，她私下曾問過國民黨的議員，未來選舉會不會找黃幫忙站台，對方回「不要吧」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
高市早苗「衣Q學」受矚！ 坦言花數小時挑G20服裝｜#鏡新聞
日中兩國外交風波越演越烈，但日本首相高市早苗，民調卻持續攀升，日本也再度成為國際焦點，而原因之一，除了高市早苗的外交手腕，一部分也和她的衣著有關。高市早苗這次出發南非參加G20會議，行前她就發文表示，因為曾有議員提醒她，國家門面不能穿得太寒酸，她因此花了好幾個小時挑衣服，甚至考慮要買一套，能替外交加分的戰袍。鏡新聞 ・ 1 天前
8年投1.25兆打造「台灣之盾」 賴總統：拚2033全面嚇阻
賴清德總統今召開「守護民主台灣國安行動方案」國安高層會議，並召開記者會宣示，國安團隊將強化國防戰力，全方位打造國防關聯產業，並明確指出，國防部預計8年投入1.25兆元打造台灣之盾，透過「拒止」、「韌性」、「智慧化」三大策略，達成3大目標：在2027年達成國軍高戰備能力，2033年進一步建成全面嚇阻戰自由時報 ・ 3 小時前
藍白封殺院版財劃法 陳其邁卑微喊話：給高市府列席說明的機會
即時中心／顏一軒、謝宛錚報導立法院藍白黨團11月14日強勢三讀「暴衝版」《財劃法》修正草案，較去年新版增加2646億元，已完全超出舉債上限，窒礙難行。不過立院程序委員會在藍白優勢下，強勢封殺行政院版的《財劃法》草案，意即至少無法排入近期2次（11/28、12/2）的院會議程。對此，高雄市長陳其邁今（26）日喊話，立院內代表南部的聲音，無論是綠委或藍委都應該支持法案的付委、預算相關的精算，未來在委員會或院會審議時，再做充分的討論；他也卑微地要求立院給予高市府一個機會「列席說明」。今早10時03分，陳其邁出席高雄市議會總質詢第一節休息期間，接受媒體聯訪。針對藍白聯手《財劃法》的看法，陳其邁表示，立院第二次修《財劃法》的時候，藍白聯手也並未邀請地方政府列席表達意見，因此在沒有地方政府說明參與的過程，就草率的通過，這非常的不應該，希望當政院的版本送出之後，能夠到立院（程委會）能夠順利付委。他強調，朝野如果對《財劃法》有任何的問題或者意見，其實大可以在立院（委員會、院會）討論，否則立院變成藍白主導的戰場，行政部門都沒辦法藉由立院的審議，來討論相關事涉中央地方的意見，這是非常、非常可惜。陳其邁說，國會本來就代表人民，也必須在各種不同條件之下，包括像公聽會或者是各式所謂的公聽程序，來凝聚共識，而不應草率黑箱立法，尤其在第一次審查《財劃法》的時候，連表決的法案國會議員都不清楚，只有提案的政黨清楚的情況之下，那這個不是黑箱什麼是黑箱？因此，陳其邁認為，透明的國會更重要的是意謂人民、地方政府的意見，也能在立院充分表達；如果立院有需要，邀請地方政府列席來說明狀況，「那我非常非常的樂意，也非常的卑微要求立法院給高雄市政府一個機會」。最後，陳其邁也呼籲在立院裡面代表南方的聲音，不管是民進黨或國民黨的立委，都應支持法案的付委、預算相關的精算，在立院（委員會、院會）做審議時，再充分討論，簡單講就是法案先付委之後，如果對整個財務的試算有意見，應在立院來做討論，不要連討論的機會都沒有。原文出處：快新聞／藍白封殺院版財劃法 陳其邁卑微喊話：給高市府列席說明的機會 更多民視新聞報導18萬「ONCE」週末湧入港都 陳其邁：世運主場館2026檔期全滿高雄7大地標成「TWICE藍」！子瑜媽媽致謝高市府 意外釣出陳其邁回應議員憂「社福預算增加」影響財政 陳其邁掛保證：市府衡量可負擔民視影音 ・ 2 小時前