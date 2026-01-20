柯志恩機會來了？凌濤揭綠營1事很奇怪：賴瑞隆不是最強

凌濤直指，藍營支持者看出賴瑞隆(左)非民進黨最強人選，讓柯志恩(右)氣勢愈打愈高。（合成圖／示意圖／資料照）

2026年高雄市長藍綠人選已底定，由藍委柯志恩對決綠委賴瑞隆，而根據《ETtoday》最新民調顯示，柯的支持度領先賴6.3個百分點。國民黨桃園市議員凌濤指出，市長陳其邁經營多年，竟無法讓邱議瑩過關，藍營意識到賴瑞隆不是最強人選，所以會愈來愈有氣勢。

凌濤20日在《大新聞大爆卦》節目表示，本來感覺應該是陳其邁支持的邱議瑩出線，可是不曉得為什麼，中央黨部的民調是「這樣」，導致賴瑞隆「直接贏」，「這麼多的負面新聞，可以還贏？邱議瑩真的是...吃素的！」邱議瑩在高雄吃素，陳其邁也是吃素？

凌濤質疑，陳其邁竟然在高雄經營了這麼多年、六年多的時間，他挺一個人，而那個人卻過不去？這很奇怪！不是說演唱會經濟好棒棒嗎？不是一下頭髮染藍色、一下染粉紅色？不是說高雄各種場館、演唱會經濟，帶領了高雄發展嗎？可是高雄市民做出來的抉擇，怎麼不一樣？那代表過去都是用吹捧的，只是在塑造形象。

凌濤強調，民代跟KOL（意見領袖）全部跑去支持邱議瑩，可是到最後邱議瑩也沒有脫穎而出，選舉結果是賴瑞隆險勝，而現在的結果竟然是柯志恩大幅領先，藍營愈來愈有氣勢，為什麼？因為大家知道：賴瑞隆不是最強的！

凌濤直言，賴瑞隆絕對不是民進黨在高雄最強的那個人選，只是因為新潮流大幅地介入，讓賴瑞隆出來。這會讓藍營的人有一個想法，如果賴瑞隆不是民進黨最強的，而只是新潮流、「德意志」的展現的話，那柯志恩當然有機會！其他在初選落敗的林岱樺、邱議瑩，還有陳其邁，未來他們會冷眼旁觀，還是全力以赴？就算不是冷眼旁觀，也不會全力以赴，大概走中間路線，就是維持現在的平盤。

凌濤直呼，這就是柯志恩的機會！

