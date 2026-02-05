柯志恩機會來了？吳子嘉：他是民進黨前所未有最弱參選人

2026年高雄市長選戰已逐漸升溫，國民黨參選人、立委柯志恩表示，自己從頭到尾都認為藍白「一定要合」，面對高雄這樣綠營基本盤強勢的選區，唯有在野團結，才有機會贏得勝選。對此，資深媒體人吳子嘉表示，民進黨參選人賴瑞隆是沒有魅力的人，對民進黨來講，是前所未有最弱的一個參選人。

柯志恩表示，自己從頭到尾都認為藍白「一定要合」，面對高雄這樣綠營基本盤強勢的選區，唯有在野團結，才有機會贏得勝選。（圖取自柯志恩臉書）

吳子嘉4日在網路直播節目《董事長開講》中表示，賴瑞隆這一次在民進黨內來講，是前所未有最弱的一個候選人，看一下歷屆候選人，從前高雄市長陳菊開始，到現任市長陳其邁都很強，而且陳其邁還當過行政院副院長。但賴瑞隆的名字，有些人甚至叫不出來，所以確實是沒有魅力的人。

廣告 廣告

吳子嘉表示，賴瑞隆這一次在民進黨內來講，是前所未有最弱的一個候選人。（圖/資料照）

針對民眾黨主席黃國昌近日接受媒體專訪，拋出在野黨2026選戰的最大戰略目標是「打下高雄」，吳子嘉認為，黃國昌肯定柯志恩很優秀，而柯志恩的回應也很妙，她說如果民眾黨跟前黨主席柯文哲來站台的話，就有機會打贏。但照理論上講，柯文哲過來打高雄市長選戰會不會贏？不知道。柯志恩是不是一定會輸？也不知道。

吳子嘉解析，所以這件事情是黃國昌在幫柯文哲放話，因為柯文哲如果打贏高雄，其訴訟問題大概解決一半，因為很簡單柯文哲打贏高雄，其官司就能慢慢打，可以打個8年，可能會自動拖延，所以黃國昌也是幫柯文哲考慮訴訟策略問題。

延伸閱讀

台中爆蒸餃店攻擊案！顧客慘遭「利剪猛插鎖骨」 嫌犯落網了

美軍空襲敘利亞 鎖定伊斯蘭國目標

三輪駕艙機車最快下半年開放 售價估逾31萬元