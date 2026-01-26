柯志恩機會來了？藍議員揭賴瑞隆「最大隱憂」
2026年高雄市長選戰將由民進黨立委賴瑞隆對決國民黨立委柯志恩。國民黨台北市議員李柏毅近日指出，賴瑞隆採取「佛系打法」導致聲量低迷，並舉出兩個具體場景佐證其存在感不足，認為這對民進黨選情構成極大隱憂。
李柏毅於25日分析，賴瑞隆目前的競選策略猶如在選立委，沿用過去的步調與形象，這種打法相當危險。他強調，高雄選民結構並非鐵板一塊，市民期待看到新鮮的人選與不同的城市風貌，若無法展現新氣象，恐難以說服選民將未來託付給他。
針對賴瑞隆聲量問題，李柏毅揭露了兩個尷尬場面。首先是在高雄義消總隊的感恩餐會相關活動上，同黨立委邱議瑩的發言表現相當搶眼，氣勢甚至蓋過賴瑞隆，讓在場民眾誤以為邱議瑩才是民進黨推派的高雄市長參選人，顯示賴瑞隆在群眾魅力上似乎略顯不足。
另一個場景則發生在一場宮廟活動中，當時高雄市長陳其邁與賴瑞隆、柯志恩同時出席。李柏毅觀察到，陳其邁與國民黨對手柯志恩聊天互動反而較為熱烈，相較之下賴瑞隆在一旁顯得缺乏存在感。李柏毅警告，當年陳其邁首任競選時也因佛系打法落敗，賴瑞隆若不調整，恐重蹈覆轍。
