柯志恩正式接受徵召參選高雄市長 強調責任與跨黨派治理

▲柯志恩宣布接受徵召，參選高雄市長：承諾跨黨派治理、改變高雄。

【記者 王苡蘋／高雄 報導】國民黨高雄市長候選人柯志恩今（24）日透過臉書正式宣布，接受黨內徵召，成為2026年高雄市長選舉候選人。柯志恩在貼文中表示，這是一份光榮的使命，更是一份必須全力以赴、贏得勝利的重責大任。

柯志恩回顧上一屆選舉，感謝52萬9千多位投票支持他的高雄市民，他指出，這些選票不僅是數字，更是一份對城市未來的期待與託付。他強調，自己將以穩健務實的態度，持續傾聽市民聲音，把資源用在刀口上，落實政策於日常生活，讓青年有發展機會、長輩安心生活、家庭感受城市進步的溫度。

廣告 廣告

在貼文中，柯志恩強調，參選不是為了政黨對決，也不是延續任何人的路線，而是為了面對產業轉型、青年發展、長照照顧與城市治理等挑戰，並提出跨越政黨派系、放下對立、找出高雄幸福方程式的理念。

柯志恩表示，他理解選戰不會輕鬆，民進黨將可能動員資源並採取各種手段攻擊，但他強調將以真誠態度面對市民、面對問題、面對檢驗。他呼籲高雄市民給予他改變高雄的機會，讓城市更有尊嚴、更有實力、更有希望。

柯志恩的正式參選，標誌著高雄市長選舉進入新一輪激烈競逐，接下來各黨候選人的布局及市民關注議題，將持續成為焦點。原文臉書連結：https://www.facebook.com/share/p/1LfEydzxip/。（圖╱國民黨高雄市黨部提供）