柯志恩民調大輸有貓膩？她示警：瑞隆回不去

[NOWnews今日新聞] 2026年高雄市長選戰逐漸升溫，《新頭殼》今（2）日公布最新民調，結果顯示，民進黨立委賴瑞隆支持度達43.9%，國民黨立委高於柯志恩的32.3%，雙方差距11.6個百分點。對此，國民黨前發言人楊智伃質疑，賴瑞隆在同一家民調中，前後竟然大跌將近20個百分點？接下來恐怕才要浮現真正的「換將危機」。

楊智伃表示，潮水退了，才知道誰沒穿褲子，綠營持續內鬥，還試圖用這種不可信的民調來矇騙大眾，到最後恐怕只能留下一句：「可是瑞隆，回不去了。」她提到，1月13日做完民進黨初選民調時，賴瑞隆被包裝成「大幅領先」，領先幅度達30%；結果同一家民調公司「山水民調」，在1月29日至30日再做一次，賴瑞隆卻只剩下領先11%。

「短短半個月，同一家民調暴跌將近20個百分點。請問賴瑞隆，到底發生了什麼事？」楊智伃指出，這不是對手突然變強，而是綠營內部自己編織的民調神話，徹底破滅。民調失真、數字灌水，一旦提名確定，支持度立刻現形；更諷刺的是，這家「山水民調」，過去還做過陳時中參選台北市長「會當選」的民調，結果如何，大家都看在眼裡。

楊智伃狠酸，民調可以騙一時，騙不了一世，大選終究要回到真實民意。在高雄，綠營內部的暗潮早就洶湧，賴瑞隆如今不只選情亮紅燈，若還繼續操作民調、試圖左右選情，只會在未來被自己反噬。接下來，恐怕不只是內部分裂，甚至還會浮現真正的「換將危機」，到時候若輸掉高雄，民進黨恐怕只能哭著說一句：「可是瑞隆，回不去了。」

本次民調由《新頭殼》委託山水民意研究股份有限公司執行，調查時間為2026年1月29日至1月30日，針對20歲以上高雄市民進行CATI電話訪問，共完成1,083份有效樣本，在95%信心水準下，抽樣誤差約±2.98個百分點，並依人口結構進行加權。

