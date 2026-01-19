柯志恩民調海放賴瑞隆！議員示警1罕見現象

▲高雄市長參選人綠委賴瑞隆（左）、藍委柯志恩（右）。（圖／賴瑞隆辦公室提供、翻攝自柯志恩臉書）

[NOWnews今日新聞] 2026年高雄市長選戰逐漸升溫，確定由民進黨立委賴瑞隆對決國民黨立委柯志恩。根據《ETtoday民調雲》最新調查，結果顯示柯志恩以44.0%的支持度，領先賴瑞隆的37.7%，差距達6.3個百分點。對此，國民黨高雄市立委陳麗娜直言，柯志恩實力不藏了，更透露綠營新潮流的奧步力，真的超乎想象。

陳麗娜指出，民進黨初選基本上就是顧電話、派系動員大戰，非綠選民基本上吃瓜看大戲，以至民調結果大大失真，民進黨候選人個個虛胖，柯志恩則是被嚴重低估。如今初選鬧劇結束，民調回歸正常，這時候的數據才值得大家參考。

陳麗娜進一步說明，隨著新潮流系的賴瑞隆出線，今年的市長選舉其實已經不是藍綠之爭，而是新系與非新系的對決。阻止新潮流復辟，不讓新潮流從中央吃到地方，這可能是今年高雄市長選舉的主旋律。

從支持結構來看，媒體交叉分析指出，泛藍選民高達92.2%力挺柯志恩，但泛綠選民對賴瑞隆的支持度僅69.8%。陳麗娜認為，民進黨一向以高度凝聚力著稱，卻出現未達7成的支持比例，「這極為罕見的現象正說明了，綠營內部對新潮流復辟的厭惡」。

陳麗娜強調，新潮流的特性是，說著最漂亮的話，做著濫用權力、排除異己的事，派系優先的結果，讓高雄陷入長達十幾年的財政暴亂期，別的不說，美濃大峽谷、土方之亂等，哪一個不是根源於新潮流執政時期？

「新潮流雖爛，但很會打選戰。」陳麗娜直言，這次民進黨初選，再次印證了新潮流選舉操作的實力。柯志恩經過3年和地方的親密接觸，認真親民的經營，目前的領先是合理的，說明高雄市民是眼光雪亮的，但碰到新潮流，真的是不能輕敵。因為新潮流的奧步力，真的超乎想象。畢竟，當年連最善良的黃俊英老師，都會被一招走路工翻盤！

