柯志恩民調領先賴瑞隆 高市議員參選人：會員制投票能說是真實民調？

有媒體19日公布民調，在藍綠對決情境下，柯志恩（右）以44.0％支持度領先賴瑞隆（左）的37.7％。（圖／黃摯恩後製／CTWANT攝影組）

有媒體今（19）日公布高雄市長候選人民調，國民黨立委柯志恩以44.0%支持度領先民進黨立委賴瑞隆的37.7％，差距6.3個百分點。對此，民進黨高雄市多位議員參選人不滿痛批，這份只有會員才能投票的民調，能稱為是真正民調？

左營楠梓市議員參選人尹立表示，看到今天ETtoday那份所謂「民調」，真的忍不住笑出來。拿一份「會員才能投票」的網路調查捧成真實民調，從科學統計與邏輯嚴密性來看，這些數據不僅漏洞百出，更顯露出藍營企圖透過「統計偽裝」來引導風向的焦慮感。

尹立指出，有多少高雄市民是ETtoday的會員？高雄市民們沒看過、沒被問過、沒接過電話，樣本來源、抽樣方式、代表性一概不明，結果卻被拿來說成「高雄市民的聲音」，這合理嗎？如果這樣就能叫做「真實民調」，那自己隨便問身邊三個朋友，大家都覺得柯志恩應該退選，是不是也能宣稱「100%真實民意支持」？

尹立續指，更好笑的是，TVBS做的民調，賴瑞隆還贏柯志恩2％，結果藍營媒體馬上不敢提，只會一直拿自己體系內的「網路民調」出來講。說穿了就是一句話：國民黨真的很怕賴瑞隆。怕到不敢正面比政見，怕到高雄市長初選才剛落幕，三家民調結果顯示民進黨參選人全面領先柯志恩，就急著靠網路投票式假民調與媒體操作來自我安慰。

尹立批評，高雄人要的是什麼？不是誰在網路上灌票比較會，是誰真的走在基層、經歷豐富、扛得起責任的高雄市長。不敢讓全體市民參與的「民調」，說得再多也只是自己人講給自己人爽而已。

而前鎮小港市議員參選人黃敬雅則在臉書發文指出，從86％到會員制民調，國民黨是怕到只能壯膽？還是集體自我催眠？

黃敬雅批評，專長是看見不存在的東西、追蹤器還沒找到的國民黨議員陳麗娜，居然還喜孜孜地拿著這份民調，嘲諷民進黨初選是顧電話派系動員、柯志恩則是實力不藏了。哈囉？會員制投票叫什麼民調？這才叫做動員比賽、這才叫同溫層取暖大會吧！拿著這種像是線上法會的毫無統計學常識自嗨數據，居然還有臉拿出來發新聞帶風向？

黃敬雅強調，說穿了，這就是標準的「捧柯產業鏈」一條龍服務，先由紅媒炒作一個誇張的86％民調，再搞一個會員制投票洗數據，最後由陳麗娜這類民代一個個排隊寫作文繳作業，高喊實力不藏了、民進黨瑟瑟發抖。

黃敬雅說，更好笑的是，引用這種需要登入會員、毫無隨機抽樣價值的民調來攻擊對手，不覺得臉紅嗎？說民進黨怕賴瑞隆輸，自己看來是國民黨怕柯志恩輸怕到瘋了吧？

黃敬雅表示，事實上，連TVBS 民調都還顯示賴瑞隆領先柯志恩2％了，但在妳們的幻想世界裡，已經自我催眠成柯志恩宇宙無敵了？「我是建議，既然都可以做出86％了，為什麼不乾脆湊個87％？畢竟這數字跟你們的操作水準簡直是絕配，不能再高了。」

