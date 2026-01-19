柯志恩民調領先賴瑞隆6.3個百分點？ 綠營質疑「會員制投票」數據漏洞百出 3

CNEWS匯流新聞網記者潘語綺／高雄報導

2026年九合一選舉將於11月28日投票，各區選戰陸續展開，六都首長選情也備受關注。根據某媒體今（19）日公布最新民調結果，高雄市在藍綠對決的情境下，國民黨立委柯志恩支持度以44.0%領先民進黨立委賴瑞隆的37.7%，雙方差距為6.3個百分點。對此，左營、楠梓區民進黨市議員參選人尹立表示，該媒體拿一份「會員才能投票」的網路調查捧成真實民調，數據不僅漏洞百出，更顯露藍營企圖透過「統計偽裝」來引導風向的焦慮感；前鎮小港區市議員參選人黃敬雅則狠酸，「會員制投票叫什麼民調？這才叫做動員比賽、同溫層取暖大會吧！」

「看到那份所謂『民調』，真的忍不住笑出來。」尹立表示，該民調必須是會員才能投票，從科學統計與邏輯嚴密性來看，數據不僅漏洞百出，更顯露出藍營企圖引導風向的焦慮感。

尹立進一步表示，高雄市長初選才剛落幕，其餘3家民調結果均顯示賴瑞隆全面領先柯志恩，國民黨就急著靠網路投票式假民調，與媒體操作來自我安慰。他強調，高雄人要的是真的走在基層、經歷豐富、扛得起責任的市長，而不敢讓全體市民參與的「民調」，「說得再多也只是自己人講給自己人爽而已」。

黃敬雅則表示，只有會員才能投票的民調，就像是毫無統計學常識的自嗨數據，說穿了就是標準的「捧柯產業鏈」一條龍服務。她指出，恐怕是國民黨怕柯志恩輸怕到瘋了，且其他民調都還顯示賴瑞隆領先柯志恩2%，但在那些人的幻想世界裡，已經自我催眠成柯志恩宇宙無敵了。

照片來源：翻攝自柯志恩、賴瑞隆臉書

