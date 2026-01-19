柯志恩民調領先？謝寒冰示警1狀況：有些綠營人還在游離

謝寒冰示警，綠營尚未完成整合。左起為參加高雄初選的綠委林岱樺、許智傑、賴瑞隆、邱議瑩。（民進黨提供）

民進黨高雄市長初選才剛落幕，《ETtoday民調雲》最新民調顯示，藍委柯志恩以44.0％支持度領先綠委賴瑞隆的37.7％，差距達6.3％。媒體人謝寒冰強調，賴瑞隆勉強出線，初選對手邱議瑩、林岱樺的支持者還在游離，綠營還沒整合完成，柯志恩還有很大努力空間。

謝寒冰19日在《何橞瑢辣晚報》節目表示，這個民調也許讓很多人感到很振奮，柯志恩居然領先賴瑞隆這麼多，超過誤差範圍。當然，是不是真的是這樣？每個人解讀不一樣。就當這個民調顯示的是高雄現在的狀況好了，恐怕是顯示，畢竟很多人是支持邱議瑩、或林岱樺，所以在這種情況下，賴瑞隆「勉強」出線之後，這反映高雄一些民意的狀況，也就是他們現在還沒有做好心理準備支持賴瑞隆。

廣告 廣告

「所以綠營的人，有一些還在游離。」謝寒冰指出，這些現在游離的綠營支持者，後面有可能還可以整合起來，只要賴瑞隆儘量去努力，賴清德下去強力輔選。甚至也不能排除，搞不好花媽突然之間又跑出來輔選？雖然這個可能性恐怕比較低，但也不排除有這種可能。

謝寒冰強調，綠營一定會想盡辦法，把他們的基本支持者找回來。所以現在雖然暫時領先，但老實講還隔了十個月以上的時間，還很久，所以也不用太高興。當然這對柯志恩畢竟是個好消息，可是柯志恩顯然還有很長的路要走。如果現在綠營暫時還呈現分裂狀態的時候，領先並沒有很多，表示柯志恩還有很大的努力空間。別忘了那是高雄，如果沒出意外，通常就是民進黨擺個西瓜都會贏的地方！柯志恩跟謝龍介都一樣，不管怎麼樣，就是穩紮穩打，黨中央跟所有藍白支持者一定要全力合作，才有機會獲勝，不是一定會贏。

【看原文連結】