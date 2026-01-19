柯志恩民調領先6.3％關鍵曝光 蘇一峰：讓民進黨清醒！

柯志恩再度叩關高雄市長選戰，本次民調開門紅，外界研判頗有勝算。（資料照／袁庭堯攝）

民進黨高雄市長初選才剛落幕，《ETtoday民調雲》最新民調顯示，藍委柯志恩以44.0％支持度領先綠委賴瑞隆的37.7％，差距達6.3％。粉專指出，這代表高雄正在改變，深綠選區民意正在轉向，中間選民成決勝關鍵。胸腔科醫師蘇一峰預言，高雄將翻轉變天。

「氣勢如虹！最新民調領先6.3％，決勝關鍵在『這裡』。」5.3萬追蹤的粉專「Next逆襲」直呼，高雄選戰這場大戲越來越精彩了！根據最新數據顯示，柯志恩展現強勁爆發力，目前以6.3％的幅度領先對手賴瑞隆，中間選民成決勝關鍵。「一馬當先的堅定氣勢，面對未來的挑戰，眼神堅毅、致敬每一位支持者。每一票都至關重要，讓我們繼續看下去！」

4.4萬追蹤的粉專「鎖綠鴉」強調，這代表原本深綠選區民意正在轉向！高雄需要的是做事的人，而不是口號；需要的是專業、理性與執行力，而不是空轉與對立。當越來越多市民願意放下顏色、回歸理性，這場選戰，就不再是不可能的任務。

鎖綠鴉表示，「以小博大、逆勢突圍，高雄正在改變，柯志恩正在領先！」

胸腔科醫師蘇一峰直言，預測2026高雄要翻轉了，綠地變成藍天！民進黨主席賴清德必須負責敗選的責任，將進入跛腳時代，到時候黨內逼宮聲音增加，行政院長卓榮泰也將下台負責。目前國內的對立態勢已經明確，只差一次投票，讓民進黨清醒！

網友表示「不要輕敵，只要動員都可以看見鄰里長的身影」、「應該沒有人會希望548088賴瑞隆當大家長吧，子女在學的家長們會顫抖」、「兩個人一看高下立判」、「小心垃圾山團隊的奧步」、「團結才是重點」、「高雄、台南長年執政，該換顏色了」。

