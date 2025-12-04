柯志恩民調1族群贏賴瑞隆3個百分點 沈富雄：大有可為
2026年縣市長選舉，高雄市長之戰，國民黨確定由立委柯志恩出戰，台南則是立委謝龍介呼聲高；民進黨則尚未推出人選。前立委沈富雄認為，柯志恩現在的行情比謝龍介好，因柯志恩在最近民調中間選民那一塊，柯志恩是33％，綠委賴瑞隆30％，領先對手3個百分點，這在藍小綠大的高雄，可說了不起。因此，柯志恩是大有可為的。
主持人黃暐瀚今(4日)在《POP撞新聞》節目中問到，你是台南人，你認為柯志恩跟謝龍介機會怎麼樣？沈富雄表示，柯志恩現在的行情比謝龍介好，並不是他看不起謝龍介。你可以看民調中間選民那一塊，大概有20、38幾趴，中間選民那一塊領先的行情好、嚴重落後的就沒有行情，柯志恩在《TVBS》最近民調中間選民那一塊，柯志恩是33％，賴瑞隆30％，領先對手3％，有可能小贏。這在藍小綠大的高雄，可說了不起，柯志恩加油，她是大有可為的。
沈富雄認為，柯志恩現在的弱點，是在老舊社區，像三民區這些、還有年輕人。所以有一個跟他同姓的精神科醫生，就這樣說，柯志恩可請泰勒絲來唱歌，沈富雄補充說；不但進場免費，還每個人發一個好東西、給甜頭。因為現在高雄人認為免費的娛樂節目對高雄有利，柯志恩要選上，就去跟他比。黃暐瀚表示，這就是演唱會經濟學，沈富雄認為柯志恩勝選機率還高於謝龍介。
沈富雄指出，謝龍介如果在以後的民調，在中間選民這一塊，也是領先的話，他就改口。黃暐瀚表示，但是高雄，台南基本盤，都是綠大於藍。
