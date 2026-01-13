柯志恩準備以小博大逆勢突圍 期待過程可激烈但勿栽贓抹黑

立委柯志恩表示，她已做好準備，決心打一場以小博大、以寡擊眾、逆勢突圍的選戰。（記者吳文欽翻攝）

記者吳文欽／高雄報導

國民黨立委柯志恩十三日表示，她已做好準備，決心打一場以小博大、以寡擊眾、逆勢突圍的選戰，並且證明：治理城市，靠的是智慧與格局，而不是比誰的資源多、錢花得兇。

柯志恩說，民進黨高雄市長黨內初選結果揭曉，恭喜賴瑞隆以不到百分之一的差距出線。四位競逐者都是立院同事，雖然政黨不同、理念各異，對他們在這對期間的努力拚搏，仍要說一聲：「辛苦了！」尤其，林岱樺在逆境中展現出的韌性，令人由衷佩服。

廣告 廣告

柯志恩指出，如今，下一屆高雄市長選戰已就正式起跑位置。衷心期待，這是一場值得市民期待的君子之爭——過程可以激烈，但勿栽贓抹黑，更不該使出骯髒奧步。至於民進黨慣用的「抹紅伎倆」，真的可以休矣。

她表示，因為「抗中牌」早已讓市民疲乏，大家期待的是，城市如何前進、生活如何改善、未來如何更好。

柯志恩提到，未來十個月，注定是一條艱辛的道路。民進黨坐擁龐大的執政資源，新潮流更是資源充沛，對在野陣營而言，立足點確實不平等。但她已做好準備，決心打一場以小博大、以寡擊眾、逆勢突圍的選戰。

柯志恩認為，正如金錢可以買來短暫的物質享受，卻買不到健康、真愛與快樂；同樣地，民心向背，從來不是靠砸錢就能收買。她相信，高雄市民是台灣最具民主活力、也最有判斷力的一群人。十一月廿八日，高雄一定能再創下選舉奇蹟！