柯志恩獲國民黨徵召參選市長 誓言「讓高雄更有尊嚴」

國民黨今（24）日正式徵召柯志恩參選明年高雄市長選舉。柯志恩在臉書發文表示，懷著感恩與慎重的心情接受徵召，這不只是光榮的使命，更是必須全力以赴贏得勝利的重責大任，並感謝上屆市長選舉中投下支持的52萬9千多張選票，強調這份力量持續累積壯大，推動她一路前進。

國民黨徵召柯志恩參選高雄市長。（圖／柯志恩臉書）

柯志恩指出，感謝黨內同志的信任，更感謝許多高雄市民給予的接納、鼓勵與建議。她表示，無論是支持或提醒都十分珍惜、放在心上，正是這些真實而熱切的聲音，讓她更加確信只要方向正確、腳步穩健，明年市長選舉一定可以贏得勝選、創造光榮。

廣告 廣告

對於再度參選的原因，柯志恩強調並非因為自信而再度出發，而是因為選擇留下來、深耕打拚的責任感；不是因為掌聲而站在這裡，而是因為願意接受選舉烈焰考驗的承擔與勇氣。她表示，願意用行動證明，有能力、有決心必將成為帶領高雄蛻變與進步的新市長。

國民黨徵召柯志恩參選高雄市長。（圖／柯志恩臉書）

柯志恩闡述施政理念，認為高雄是一座包容、溫暖、也始終努力向前的偉大城市，無論來自哪個世代、從事什麼工作、支持過哪個政黨，都生活在同一片土地、擁有同一個未來。她主張市政不該有顏色之分，也不該陷入立場之爭，一切都應該以市民的福祉與城市的發展為最高原則。

她進一步說明參選目的，表示不是為了政黨對決，也不是為了延續任何人的路線。面對產業轉型、青年發展、長照照顧、城市治理，以及每一位高雄人的日常生活，唯有跨越政黨派系、放下標籤、放下對立，才能找出屬於高雄、也屬於大家的幸福方程式。

柯志恩承諾未來將以穩健務實的態度，持續傾聽市民的聲音，把每一分資源用在刀口上，把每一項政策落實到生活裡。她提出要讓年輕人看得到機會，讓長輩過得更安心，讓每一個家庭都能感受到城市進步的溫度，永遠把市民的生活放在第一位。

柯志恩具體說明施政方向，包括讓青年留得下來、有未來；讓產業站得住、走得出去；讓長輩安心生活、孩子安心成長；讓每一位高雄人都能以這座城市為榮，抬頭挺胸走向世界。柯志恩表示，希望高雄市民給她改變高雄的機會，讓高雄更有尊嚴、更有實力、更有希望。

對於未來選戰，柯志恩預期絕對不會輕鬆，民進黨必如過往動員所有資源、用盡一切手段宣傳打壓、無所不用其極的抹黑攻擊。她表示，只要有更多高雄人力挺，無畏無懼，會選擇最真誠的方式面對市民、面對問題、面對檢驗。

延伸閱讀

打破不合傳聞！鄭麗文拋震撼彈邀王金平任「最高顧問」

國民黨拍板！徵召謝龍介、柯志恩、蘇清泉、吳秀華出戰南高屏、台東選戰

爭2026高雄市長門票！賴瑞隆宣布戰略「重大調整」第一步