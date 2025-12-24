柯志恩獲徵召就戰鬥位置 民進黨對手明年1月出爐

國民黨今（24）日正式宣布徵召立委柯志恩（右二）參選明年高雄市長。（國民黨高市黨部提供）

國民黨今（24）日正式宣布徵召立委柯志恩參選明年高雄市長。柯志恩表示，懷著感恩且慎重心情接受徵召，未來選戰不會輕鬆，綠營勢必動員資源迎戰，甚至抹黑攻擊，但她會努力爭取勝利。這也象徵柯已就戰鬥位置，而綠營對手仍未底定，呈現4搶1態勢，預計明年1月才會確定人選。

柯志恩表示，感謝黨內同志的信任，也特別提及上一屆市長選舉中，超過52萬9千名高雄市民的支持，這些選票不只是數字，而是對城市未來的期待與託付。她強調，這股力量並未停留在過去，而是在持續傾聽、拜訪與請益過程中不斷累積，「像一波波溫柔卻堅定的海浪，推動柯志恩一路前進」。

柯志恩表示，無論是支持或提醒的聲音，她都珍惜且放在心上，正是這些真實意見，讓她更加確信，只要方向正確、腳步穩健，明年市長選舉，柯志恩一定可以贏得勝選、創造光榮。

她強調，自己不是因為自信而再度出發，而是因為選擇留下來、深耕打拚的責任感；「我不是因為掌聲而站在這裡，而是因為願意接受選舉烈焰考驗的承擔與勇氣」。

針對市政願景，柯志恩指出，高雄是一座包容、溫暖且持續向前的城市，市政不該有顏色之分，更不該陷入對立。她強調，參選不是為了政黨對決，也不是延續特定路線，而是希望在產業轉型、青年發展、長照照顧與城市治理等議題上，跨越政黨標籤，才能找出屬於高雄、也屬於大家的幸福方程式。

柯志恩也坦言，未來選戰不會輕鬆，民進黨勢必動員資源迎戰，用盡一切手段宣傳打壓、無所不用其極的抹黑攻擊，然而，只要有更多高雄人力挺，她無畏無懼，會選擇最真誠的方式，面對市民、面對問題、面對檢驗。她呼籲，市民給她一個改變高雄的機會，讓城市更有尊嚴、實力與希望。

