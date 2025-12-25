柯志恩獲徵召選高雄市長 陳冠安贊理性務實期許再創奇蹟

柯志恩2022年競選高雄市長時任發言人陳冠安表示，高雄需要改變，呼籲市民一同支持柯志恩。（圖／翻攝陳冠安臉書）

國民黨昨（24）日拍板徵召立委柯志恩參選高雄市長，台北市第二選區（內湖、南港）擬參選人陳冠安表示，民進黨過去長期在高雄市政，卻把當地的青山綠水當作自家的金山銀山，呼籲市民支持柯志恩，讓未來的高雄抬頭是藍天白雲、低頭看到的是路平燈亮。

距離2026地方縣市選舉倒數11個月，國民黨完成高雄、台南、屏東、台東縣（市）市的人選，其中由柯志恩出戰高雄市。綠營方面，潛在參選高雄市長候選人，包括立委林岱樺、邱議瑩、賴瑞隆及林岱樺。

廣告 廣告

陳冠安回憶2022年擔任柯志恩競選高雄市長辦公室發言人的經歷時表示，儘管當時是一場不被外界看好的選戰，但團隊仍選擇正面迎戰。他強調，南部並非鐵板一塊，只要用心經營、提出具體政策願景，就有機會翻轉局勢。

他指出，民進黨長期執政高雄，導致地方腐敗叢生，把原先的青少綠水變成自家的金山綠山。陳冠軍安認為，高雄需要一位願意傾聽民意、勇於承擔責任、並具備清廉改革能力的市長。

陳冠安表示，柯志恩個性正直、理性務實，重視教育與基層聲音，兼具能力與智慧，是帶領高雄改變的適合人選。他期盼未來的高雄，市民抬頭能看見藍天白雲、低頭能感受到路平燈亮的生活品質改善，並相信柯志恩有能力在2026年帶領高雄迎來新的轉變，為城市再創新的可能。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

醉吻人夫！夏宇禾196字文道歉「還原當天情況」：我會深刻反省

違規小學大火釀13死！58歲女師救156人慘判重刑6年 網嘆：變替罪羊

男友狂啃紅蘿蔔！「每天3餐都吃」背後竟藏心碎真相 她聽完不捨哭了