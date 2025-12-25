柯志恩發年曆人氣旺 誓言明年此刻宣誓就職

立委柯志恩廿五日上午於鳳山區工協街舉辦年曆發送活動，誓言明年此刻宣誓就職。（記者吳文欽攝）

記者吳文欽／高雄報導

國民黨立委柯志恩廿五日上午於鳳山區工協街舉辦年曆發送活動，柯志恩發下豪語，明年的九合一大選，她會帶領所有黨籍議員、里長一同勝選，並在明年的行憲紀念日，恪守憲法宣誓就職。

柯志恩承諾，她會繼續與所有的議員合作，努力傾聽民意，為地方爭取建設，她也要向鳳山最鐵、最挺的鄉親夥伴，獻上最深的感謝與敬意，因此她在接受國民黨徵召參選後的第一場活動，就特別選在鳳山勝利路旁，靠近工協市場的鳳山新城舉辦，象徵力拚勝利。

柯志恩在活動開始前，先至鳳山工協市場，向攤商與鄉親們拜訪問好，許多攤商與市民見到柯志恩本人現身，紛紛熱情打招呼，高喊加油，還有攤商送上象徵「好彩頭」的菜頭，讓柯志恩相當感動。

柯志恩說，她是兩個孩子的媽媽，她知道職業婦女兼顧家庭與職場的辛苦，所以她會讓高雄的孩子接受最好的教育、會讓婦女被支持、有保障，讓高齡長者享有完整醫療照顧，最重要的是讓年輕人能在這座城市勇敢追夢、不必離鄉背井。

柯志恩指出，她揭露美濃大峽谷，和山光電等弊案，卻面對鋪天蓋地的造謠、抹黑與各種政治攻擊，她選擇直球面對，不畏懼也絕不逃避，因為市民的期待眼神，就像高雄溫暖和煦的陽光一樣，讓她感受到真正的力量。

柯志恩強調，高雄不只市區要改變，更要讓三十八個行政區全面三十八變，她將從七大方向全面實踐「夢想海港」，全力打造一個有方向、有夢想、有溫度的高雄，包括：打造亞太最豐盛的海港經濟，讓世界因港而來，也因高雄而留下。讓半導體成為國家戰略的核心引擎，讓高雄成為支撐台灣、連結世界的科技心臟。

柯志恩表示，全面發展軌道經濟，一條軌道，帶動一個生活圈，讓高雄真正做到「好行、好住、好生活」。建構海、陸、空、資訊四軸整合的交通港市，讓高雄成為國際門戶城市。讓農漁、觀光全面走向世界，成為世界旅人心中最溫暖、最難忘的風景。

柯志恩更說，建構全市雙語教育環境，讓高雄的孩子能自信走向國際舞台。讓陽光照耀山城。把經濟與觀光的動能延伸到三山地區，讓城鄉一起前進，高雄三十八區將沒有任何一個地方被遺忘。