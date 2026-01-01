柯志恩發誓迎向勝利出發 為高雄為市民力拚好日子

立委柯志恩新年一早，參加前鎮和左營的元旦升旗典禮，她期盼未來的高雄，是一座更宜居、更具活力、更持續進步的幸福城市。（記者吳文欽攝）

記者吳文欽／高雄報導

國民黨立委柯志恩新年一早，參加前鎮和左營的元旦升旗典禮，她指出，升旗不只是儀式，更提醒她肩負的責任與承諾，期盼未來的高雄，是一座更宜居、更具活力、更持續進步的幸福城市。

柯志恩表示，新年一早許多市民朋友神采奕奕、互道新年快樂！在笑容中，看到這座城市的希望與溫度，她知道，大家期待的不只是一句祝福，而是更踏實和美好的生活。

柯志恩提到，過去一年，我們共同歷經風雨，在逆境中堅持理念、奮鬥不懈。特別感謝每一位一路相挺、給予支持與信任的朋友。

柯志恩強調，邁向二○二六，我們繼續並肩同行。可想而知，越接近目標，挑戰只會更加艱鉅，但她對上蒼發誓——無畏無懼、無私無我、真心誠意，為高雄、為市民，力拚好日子！我們一起，向勝利出發。