柯志恩看板「這柯不一樣」意有所指？柯文哲：選舉到了什麼都有

國民黨推派立委柯志恩參選高雄市長，柯志恩掛出競選看板「這柯不一樣」，外界討論是否要與民眾黨前主席柯文哲做出區隔，但柯志恩說，這是代表她有別於過去的市長。柯文哲則表示，自己並未注意到看板，「選舉到了什麼都有」。

柯志恩掛出競選看板，上面寫著「這柯不一樣」，引發討論。（報系資料照）

柯志恩日前在高雄街頭掛出競選看板，以黃色背景為基調，搭配藍色色塊與白色字樣的標語為「這柯不一樣」。面對外界討論與質疑，柯志恩回應，她的競選風格與歷任市長不同。

柯志恩。（圖／中天新聞）

柯文哲今天前往高雄參加活動，被問及此事時，他坦言，沒有注意到看板，「反正選舉到了什麼都有」，離選舉還早，4年下來投票也不過只有一天，平常還是要過日子，該做的事情先做。

柯文哲。（圖／中天新聞）

另外，針對高雄市長選戰是否「藍白合」，柯志恩今天表示，「藍白一定是要合」，國民黨黨中央與民眾黨主席之間都有非常好的默契，未來不論是在地方選舉，或是總統大選層級，藍白一定有合作機制的默契。民眾黨主席黃國昌也說，在野團結與合作是基本方向，關鍵在於如何推出最強候選人，為高雄帶來新的氣象，大家一起會好好努力。不排除與柯志恩談合作，民眾黨對於高雄的選舉布局、城市治理與未來發展都將敞開心胸、張開雙臂進行討論，未來有必要跟柯志恩坐下來好好談一談，針對選舉未來布局來做討論。

