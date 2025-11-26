柯志恩稱政院版《財劃法》蓋牌 黃捷曝真相：拜託自己的鍋要面對

即時中心／潘柏廷報導

國民黨高雄市黨部主委兼立委的柯志恩，先前表態要參選2026年高雄市長選舉。但因政院版《財劃法》昨（25）日慘遭藍白優勢人數表決暫緩列案，形同被封殺無法被討論，柯志恩也成為民進黨究責的對象之一；柯志恩則稱，雖肯定院版的分配指標，但強烈不滿院版蓋牌、數字不明。對此，民進黨立委黃捷今（26）日在記者會則曝真相反擊，「拜託自己的鍋自己面對」。

南高屏民進黨立委今日召開記者會，譴責藍白昨日封殺政院版《財劃法》蓋牌，更點名藍委謝龍介、柯志恩、蘇清泉；就柯志恩肯定院版的分配指標，但強烈不滿院版蓋牌、數字不明一事，綠委賴瑞隆表示，事實上從柯志恩擔任國民黨智庫執行長提出「台北首都加3%」，就很清楚以台北利益為主，難道柯志恩要否認嗎？

接著，賴瑞隆透露，而且柯志恩過程中明明對他、黃捷、高雄市長陳其邁說過會支持對高雄有利的版本，結果柯志恩一再跳票，包括柯志恩也認為院版《財劃法》是比較好的版本，但柯志恩也沒有任何發聲，任由藍白黨團一起否決。

「柯志恩始終就在欺騙，始終就在做雙面人」，賴瑞隆說，只要輕微估算就知道院版《財劃法》比藍白版對高雄有利很多，光從農業人口、土地面積、老年人口、工業貢獻4點絕對會讓高雄得到更多公平合理的對待。

因此，賴瑞隆批評，柯志恩難道不清楚嗎？柯志恩一樣是閃躲問題、重北輕南，「呼籲柯志恩不要再說謊、自欺欺人，高雄人不吃妳這一套；如果繼續欺騙、傷害、對不起高雄，高雄人絕對不會原諒妳，也不會支持妳」。

針對柯志恩說行政院蓋牌使「數字不明」，黃捷則指出，過去一年三修《財劃法》數字不明、沒有公式、事權沒有分配、三讀之前都不知道數字是藍白的版本；在三修《財劃法》的三讀通過前藍白都沒有提供任何試算、數字，甚至去年新版《財劃法》三讀之前，桌上版本還是30分鐘一份，更誇張的是在三讀之前民進黨才拿到最後藍白的版本。

民進黨立委賴瑞隆。（圖／民視新聞）

黃捷提到，一直說蓋牌、數字不明的從來都是藍白版本的《財劃法》，而政院版《財劃法》與各縣市都已經溝通，也和藍營縣市首長溝通了，如果柯志恩不明白就回去問問各縣市政府，誰才是負責任的版本。

賴瑞隆則補充說明，如果柯志恩稱蓋牌，那為何會出現其他中南部縣市、藍營縣市都支持政院版《財劃法》？也因此相信經過6次溝通，所有縣市首長都很清楚，而且這樣的估算結果對於各都更有利、更均衡，「柯志恩就不要說謊了，妳自己心裡最清楚，對不起及傷害高雄趕快改邪歸正；如果持續杯葛、阻擋院版討論付委，高雄人會看清真相，絕對不會支持妳」。

「講到這個就氣」，黃捷也補充說，如果藍白版本《財劃法》沒有蓋牌、數字沒有不明，為何馬祖藍委陳雪生會爆氣？要和黨內翻桌？會發現算錯公式會導致離島損失很多？

最後，黃捷強調，藍白一年三修《財劃法》就是因為藍白版本數字不明、沒有公式、事權沒有分配，所以最後才要收拾殘局；她更喊話柯志恩「拜託自己的鍋自己面對，站在高雄的立場就對了」。

