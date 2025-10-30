柯志恩稱民進黨「派西瓜不會贏要換蓮霧」 邱議瑩：請收起尖酸刻薄嘴臉

〔記者葛祐豪／高雄報導〕可望再戰2026高雄市長的國民黨立委柯志恩，日前受訪稱民進黨「現在派西瓜不會贏我了，可能要換蓮霧」；對此，爭取民進黨市長初選的邱議瑩強調，民進黨從未以「派西瓜、派蓮霧」的心態面對高雄市長選戰，請柯收起尖酸刻薄的嘴臉，別輕忽選民智慧。

柯志恩日前在網路節目受訪時表示，民進黨這次選舉不會那麼樂觀，3年前或許可以「發豪語」，但現在自己每天被修理，「如果派西瓜就會贏，現在就不用拚成如此」、「現在派西瓜不會贏我了，可能要換蓮霧!」

但柯志恩坦言，高雄是綠到出汁的地方，綠營基本盤從4成起跳，國民黨沒有樂觀的本錢，不過自己兌現3年前的承諾，落選後蹲點高雄、住在高雄，現在走到任何地方，民眾期待打弊的聲音比過去多太多，她將想辦法突破民進黨的鐵票。

對此，邱議瑩今(30)日強調，民進黨從未以「派西瓜、派蓮霧」的心態面對高雄市長選戰，一直以最嚴謹的態度看待每一位對手。柯志恩是可敬的對手，自己向來嚴謹迎戰，但請她收起尖酸刻薄的嘴臉，不要輕忽選民的判斷與智慧，更不需言語嘲諷、貶低高雄。

邱議瑩表示，未來應該是共同為高雄努力，「希望大家都能好好一起為高雄拚。」

