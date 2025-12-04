柯志恩稱高雄市、縣綠營共執政55年 張博洋狠酸：原來韓國瑜沒當過市長 3

CNEWS匯流新聞網記者潘語綺／高雄報導

國民黨立委柯志恩，日前在政論節目中脫口「高雄市27年、高雄縣28年，加在一起55年都是民進黨執政」，此番言論遭無黨籍高雄市議員張博洋昨（3）日晚間在臉書發文狠酸，「難道時任市長、立法院長韓國瑜落跑選總統，也在柯志恩的記憶裡面落跑了嗎？」；他更與罷韓四君子之一、議員參選人尹立，在柯志恩選舉看板旁掛上「這柯跟這顆沒什麼兩樣」標語反諷，呼籲高雄人看清國民黨真面目，向女版韓國瑜說NO。

對於柯志恩在政論節目提到「高雄市27年，高雄縣28年，加在一起55年都是民進黨執政」，張博洋表示，柯怎麼不提被罷免的韓國瑜，難道韓之前落跑選總統，也在柯志恩的記憶裡面落跑了嗎？

張博洋指出，不要忘了國民黨主席鄭麗文可是跳出來幫柯志恩背書，表示後面有一整個國民黨團隊，那國民黨前市長韓國瑜在高雄政績是什麼，柯志恩應該要如數家珍，有自信向高雄市民喚起國民黨的好才對呀。

「很明顯的柯志恩自己也知道韓國瑜在高雄市票房毒藥。」張博洋認為，國民黨做了對不起高雄人的事情，現在自己為了選舉，只好光速切割韓國瑜，證明柯志恩真的如她的競選看板所述「這柯，不一樣」，她的時空跟高雄人完全不一樣。

更有鄉民在張博洋的臉書PO文下方留言表示「縣和市的時間還可以加起來？一個學生遲到1分鐘就浪費了大家40分鐘的意思嗎？」、「還在講高雄縣.. ，高雄就是高雄，早就合併了」、「請她的數學老師出來面對，是怎麼教的？」、「這柯真的不要鬧」。

照片來源：翻攝自張博洋臉書

