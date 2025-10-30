柯志恩稱高雄綠營「西瓜得換蓮霧」 邱議瑩：請收起尖酸刻薄嘴臉
CNEWS匯流新聞網記者邱璽臣／台北報導
國民黨立委柯志恩日前宣布參選2026年高雄市長，近日提出競選標語「這柯不一樣」，並在專訪中拋出「水果論」諷刺民進黨，並稱民進黨過去「派西瓜」即能勝選高雄的優勢已不存在，可能要換蓮霧。不滿「西瓜說」諷高雄選戰，民進黨立委邱議瑩今（30）日表示，柯志恩應收起尖酸刻薄的嘴臉、別輕忽選民智慧。
針對柯志恩聲稱「現在派西瓜不會贏我了，可能要換蓮霧」，邱議瑩表示，民進黨從未以「派西瓜、派蓮霧」的心態面對選戰，一直以最嚴謹的態度看待每一位對手。
邱議瑩強調，柯志恩是可敬的對手，自己向來嚴謹迎戰，但請柯收起尖酸刻薄的嘴臉，不要輕忽選民的判斷與智慧，更不需言語嘲諷、貶低高雄。她也表示，未來應該是共同為高雄努力，「希望大家都能好好一起為高雄拚。」
此外，面對民進黨正國會多位要角昨晚陸續表態，力挺立委林岱樺參選高雄市長，更強調林「不貪不取」，邱議瑩今日受訪表示，身為從政者，國家與台灣利益要擺在第一位，最後才是派系跟個人。她強調，她對高雄市初選會拚盡全力，贏得最後勝利，所有評論則交由市民公評。
照片來源：DALL-E3生成、柯志恩臉書、邱議瑩臉書
6都僅台北無生質能源廠 林延鳳籲加速規劃、別重演台中廚餘危機
