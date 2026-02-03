即時中心／高睿鴻報導

隨著年底大選將至，各黨候選人的對抗逐漸升級。特別是競爭激烈的高雄市長選戰，民進黨參選人賴瑞隆、以及國民黨的柯志恩，近日更頻頻隔空交火；兩人在近期的多份民調也是各有領先，因此，雙方的態度皆越來越強硬。今（3）早，賴瑞隆又火力全開，先是強調綠營已進入備戰狀態，初選時，包括他在內的幾位擬參選人，都有提出完整政見，反觀柯毫無動作；他更批評，柯在財劃法、軍購、總預算等議題的立場，都不利於高雄人。

賴瑞隆首先說，高雄目前仍在持續進步、繁榮發展，但依舊要向藍委柯志恩喊話，地方仍有許多工作，有賴中央大力支持。他表示，此次立法院的預算會期，竟然完全不審總預算、連交付委員會都無法，「不只對台灣建設產生重大影響、也衝擊高雄很多福利事項」；故賴瑞隆呼籲，希望柯志恩能向國民黨，提出審理總預算的要求，「若有意見、要刪要凍，我們都能討論，但不可以連審查都不審，這是對不起高雄人、對不起台灣人！」。

賴瑞隆強調，想選高雄市長的人，絕對不能抱持這種態度；但柯與國民黨，除了消極應對總預算，如今面對1.25兆的軍購國防預算，竟也同樣如此。他表示，這筆錢對台灣很重要、對高雄也一樣，之前藍營立委還曾調侃，國造潛艦能「浮起來」再給錢；現在，海鯤號已通過測試、真的可以浮上來、也能下潛到海面下100公尺，那藍營願意放行款項了嗎？

他進一步說明，上述的1.25兆，不僅是跟美國做生意，其中很多款項也涉及到高雄的無人艦、無人機產業，對於厚實高雄產業實力非常重要。因此賴瑞隆怒問：「柯志恩難道妳不支持嗎？還要擋嗎？」，並接著強調，新的會期已經開始，希望藍營能加速完成預算審議。

高雄市長參選人、民進黨立委賴瑞隆。（圖／民視新聞）

緊接著，賴瑞隆繼續開火，怒批國民黨強修《財劃法》，對高雄很不公平；且柯志恩本人，擔任藍營黨部的智庫執行長時，竟還提出「首都台北加3%條款」，此舉一出，立即引發高雄市長陳其邁抗議，希望南部也能得到重視、甚至親自到立法院想拜訪藍委。結果賴瑞隆說，國民黨仍直接硬擋，甚至完全不讓陳其邁有講話的機會；他痛批，堂堂直轄市長前往國會，想找立委討論財劃法、幫高雄發聲說話，竟連個機會都不給，而這個過程中，柯志恩也沒任何協助與幫忙。

「所以，最後藍白通過的版本，讓台北統籌款增加400多億、高雄卻實質損失200多億；結果到現在，柯志恩還在辯駁，沒有正式面對這個問題」，賴瑞隆說。如今，新會期已經開始，他再次喊話柯，趕快協助政院版本的財劃法，也能夠付委審查；「如果跟總預算一樣，連討論都不能討論，這將對高雄非常不利」。賴瑞隆表示，光是捷運經費就直接短少103億，這是從未發生過的事情；「所以我們希望，若柯志恩真的想來選高雄市長，就要站在高雄的利益這邊，而不是只聽從黨意、台北的意見，高雄人絕對不會接受」，他說。

快新聞／柯志恩竟被噴慘！賴瑞隆硬起來了 全面開火「這些議題」還嗆養網軍

高雄市長參選人、民進黨立委賴瑞隆。（圖／民視新聞）

另一方面，談及之後的選戰準備，賴瑞隆則表示，他將努力扮演母雞角色，全力輔選所有「有需求」的候選人。他希望，代表民進黨參選議員的戰將，都能夠「全數當選」，至少要組成一個過半的、堅強的議會團隊；畢竟，如同國人在台北看到的立法院亂象，總統賴清德因缺乏國會過半數支持，導致問題叢生、連總預算及重要的國防預算，竟都無法審查。

他還提到，因為民進黨在高雄有經歷初選階段，因此，自己當時與另外3位擬參選人（立委邱議瑩、許智傑、林岱樺），都是很早就發布政見；賴瑞隆表示，3人提出的很多好政見，自己也都有納入政綱。承上述，他強調，自己的步伐絕對比柯志恩還快，「雖然上次她曾選過市長，但到目前為止，我們還沒聽到這次參選的任何政見」。

快新聞／柯志恩竟被噴慘！賴瑞隆硬起來了 全面開火「這些議題」還嗆養網軍

高雄市長參選人、民進黨立委賴瑞隆。（圖／民視新聞）

賴瑞隆最後說，雖然民進黨曾在2018年的高雄市長選戰跌倒過，但後來又爬起來了；他認為，跟那次選舉一樣，相信今年的感受也會非常深刻，勢必將遭到全世界各地的網軍攻擊。他強調，自己與高雄人都將更小心、謹慎，應對這些惡意攻擊，並妥善地做足準備。

