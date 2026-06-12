南部中心／蘇晟維、呂彥頡 高雄報導

國民黨的高雄市長參選人柯志恩，日前公布了她的市政顧問團，找了不少韓國瑜市府的政務官，引起不少討論，不過最近又被踢爆，在顧問團裡，還有涉及酒駕慣犯、以及傳出性騷疑雲的教授，這也讓民進黨議員質疑，說要反酒駕的高道德標準根本是在騙人。

柯志恩競選顧問團大翻車 名單現性騷﹑酒駕累犯

國民黨高雄市長參選人柯志恩日前公布首波市政顧問團名單。（圖／民視新聞）

找來專家學者排排坐，要參選高雄市長的柯志恩，日前舉辦記者會，公布自己的顧問團隊，柯志恩說，「所有的學者專家願意站在這邊，就是只有一件事情，讓我們的高雄變得越來越好。」只是前面講得如此高標準，但立刻就被對手發現，竟然有酒駕慣犯。民進黨高雄市議員參選人張以理質疑，「這種顧問名單裡面出現酒駕累犯，我們實在是非常非常地驚訝，我們想要問柯志恩委員，你到底是對你的幕僚不熟悉，還是對這份名單你根本完全不了解。」

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柯志恩競選顧問團大翻車 名單現性騷﹑酒駕累犯

柯志恩的顧問名單中，遭質疑有酒駕累犯。（圖／民視新聞）

當事人雖然當天沒有坐在台上，但這名退休副教授就被踢爆，2014年3月，第一次酒駕肇事，酒測值高達0.82，隔沒幾個月再犯，被撤銷緩起訴判刑4個月，另外又爆出還有一名教授，涉嫌捲入性騷疑雲，但本人在校內公開極力撇清，對於傳出涉及性騷，柯志恩團隊說傳聞不予回應，而涉及酒駕的這名副教授，在消息曝光後，已經主動退出顧問團。

柯志恩競選顧問團大翻車 名單現性騷﹑酒駕累犯

國民黨高雄市長參選人柯志恩日前公布首波市政顧問團名單。（圖／民視新聞）

柯志恩團隊發言人李唯甄表示，「柯志恩委員對毒駕與酒駕，絕對是抱持零容忍態度，該學者已經說明，不希望個人的事件，模糊市政顧問團成立的初衷，所以經過討論後決定，不將該學者納入市政顧問團名單。」民進黨高雄市議員鄭孟洳認為，「一邊說要反酒駕，一邊說酒駕零容忍，但是我們可以看到，她所採用的市政顧問卻是酒駕累犯。」只是一邊高調說要反酒駕、反毒駕，另一邊卻直接找酒駕慣犯當顧問，說希望大家正視他們的專業，這樣的說法，就得看選民買不買單。

原文出處：柯志恩競選顧問團大翻車 名單現性騷﹑酒駕累犯

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