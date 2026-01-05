柯志恩籲性侵醜聞應究責徹查 並將社會安全網黑洞縫補回來

立委柯志恩呼籲政府，我們的社會安全網不該淪為黑洞，要做的不只是究責、徹查，更應帶著最深的愧疚，將之縫補回來。（記者吳文欽攝）

記者吳文欽／高雄報導

高雄衛生局心衛中心爆發性侵醜聞，國民黨立委柯志恩五日呼籲政府，我們的社會安全網不該淪為黑洞，要做的不只是究責、徹查，更應帶著最深的愧疚，將之縫補回來。

柯志恩表示，社區心衛中心是守護市民、修復創傷的地方，沒想到其高階督導，竟變成最兇殘的掠食者，把公權力變成誘騙弱勢孩子的工具，對遭列管的未成年個案加害性侵，且他犯案不到一個月，竟還若無其事地完成與犯罪防治研究所相關的論文口試；十月遭起訴，卻在整個行政體系的沉默中隱匿，直到日前法院判決媒體揭露，醜陋的真相才攤在陽光下。

柯志恩指出，更扯的是，這名狼官在二○二三年獲衛福部「強化社會安全網績優督導」表揚，理由是致力建構高雄市的心理衛生資源，高雄市政府還特別表揚，稱其為「高雄之光」，市長陳其邁還說要建構完善的社會安全保護網，為市民朋友打造一個幸福安全的城市，而高雄「強化社會安全網計畫」的主要執行者就是這位不肖公務員，如今對照其所犯下的罪行，何其諷刺。

柯志恩認為，遭受嚴重創傷的孩子，要重新找回對人的信任非常不容易。因此，受害者的心理重建與法律協助，不適合由衛生局或心衛中心參與，或許由社會局結合外部民間心理專家，進行「斷點保護」，確保受害者不會在調查過程中，受到任何體制內的二次傷害。

她主張，主管單位也應即刻清查全市兒少個資庫的存取紀錄，未來所有接觸弱勢個資的官員，必須實施「雙重授權」，亦即在調閱列管個資時，必須由第二位主管核准，並增加「存取足跡監控」，倘有任何異常讀取必須即時警示並移送政風單位調查。

柯志恩強調，她會用專業和黨籍議員一起努力，也希望在第一線奮戰的市府的社工及心輔諮商同仁，為了更多需要被守護的孩子，不要因一粒老鼠屎而灰心喪氣，社會安全網的韌性和家安全的韌性一樣重要，大家都是保護社區心理健康的戰士，一起加油，把我們的社會安全網，修補得更堅固。