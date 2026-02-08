柯志恩續到市場發春聯 強調重視地方民生經濟

立委柯志恩八日繼續到左營哈囉市場、果貿市場，發送新年春聯。鄉親的熱情依舊，比肩繼踵的人群、此起彼落的加油聲，讓她相當的開心。（柯志恩辦公室提供）

記者吳文欽／高雄報導

國民黨立委柯志恩八日繼續到左營哈囉市場、果貿市場，發送新年春聯。柯志恩認為，今年縣市長選舉最終仍回歸地方建設與經濟民生，她著重在地方民生議題。

柯志恩到市場發送春聯，鄉親的熱情依舊，比肩繼踵的人群、此起彼落的加油聲，有的人喊聲、有的人舉手比讚，兩處發完都獲得滿滿的心意和支持，讓她相當的開心。

柯志恩表示，或許有人會問為什麼常跑市場，因為這有最基層的鄉親、最接地氣的心聲，讓她看見人民最真實的需要，為未來的改變做好準備。

柯志恩謝謝所有熱情的鄉親、辛苦打拚的市場攤販，還有左楠女將們的齊心陪同，包括李眉蓁、陳玫娟、陳麗珍、李雅芬、白喬茵，都是在地戰力最強、最用心服務的女力，共同踏著堅定的腳步、繼續向前行。

柯志恩受訪指出，谷立言是AIT處長，代表美國來到台灣做一些溝通，她長期與谷立言互動，對方就是代表美國政府來台做一些溝通，彼此應在平等互惠的基礎上交流，對她個人來說，谷立言就是代表美國政府。

柯志恩也提到，今年縣市長選舉最終仍回歸地方建設與經濟民生，她著重在地方民生議題，黨中央是否比較親中反美，每個人都有不同解讀，對她來說，維護彼此之間互等互惠原則去溝通，是黨中央責無旁貸的角色與責任。