柯志恩被兒前女友爆「太可怕」 媒體人看不下去：綠營沒招了

今年的高雄市長選舉，藍綠參選人底定，由國民黨立委柯志恩對上民進黨立委賴瑞隆。但近日在網路上出現一則貼文，有自稱柯志恩兒子前女友的網友發文稱「前任什麼都好，就是媽媽太可怕，希望她今年市長選舉落選」，引發議論。媒體人羅旺哲昨（30日）分析直言，現在綠營是沒有地方可以攻擊了嗎？如果柯志恩政策有不好之處，攻擊她沒問題，那兒子沒要選舉攻擊人家幹嘛？

日前有網友在Threads平台上發起「與前任的合照，反正我知道會留言的都是狠人」大賽，有名自稱柯志恩兒子前女友的網友發出一張男女合照，並在底下留言回應，「前任什麼都好，曾經跟他交往過是我三生有幸。就是媽媽太可怕（個性＋政治立場），以及當年他是個聽媽媽話的媽寶。我現在很好，祝福初戀幸福以及許願他媽今年市長選舉落選。」對此，柯志恩昨也做出回應，年輕人交往時記得在一起的美好，分開後就彼此祝福、各自安好。

對此，羅旺哲30日在《57爆新聞》中分析，怎麼會突然有一個女生突然出來控訴說前男友媽媽太可怕，讓人覺得說當中會不會有政治攻擊？他續指，因為同帳號在去年也指控柯志恩兒子是美國公民，當時柯的態度也是直球對決，表示從政以來未隱瞞家人在美國有合法身分及工作，而此次柯同樣是直球對決的態度。

羅旺哲指出，那也想問現在綠營是沒有地方可以攻擊了嗎？如果柯志恩政策有不好的，攻擊她沒問題，那人家兒子沒要選舉攻擊他幹嘛？過去賴總統也被質疑兒子也在美國，賴說當時在美國就學讀完就回台灣，綠營也翻頁，因為罪不及家人，「現在攻擊這些柯志恩招數，代表綠營沒招了」。

