柯志恩被兒前女友許願落選 媒體人爆：她上次出來是2024年

國民黨高雄市長參選人、立委柯志恩兒子前女友在脆（Threads）平台發文說「前任什麼都好，曾經跟他交往過是我三生有幸，就是媽媽太可怕」「祝福初戀幸福以及許願他媽今年市長選舉落選」。柯志恩回應表示，「年輕人交往時記得在一起的美好，分開後就彼此祝福、各自安好」。媒體人謝寒冰表示，柯志恩兒子前女友上次出來爆料是2024年。

謝寒冰30日在中天《大新聞大爆卦》節中表示，柯志恩兒子前女友上次出來是2024年，這女孩是記恨多久。而且通常記恨對方的母親，是因她阻止他們兩人在一起，或是在某些性格上對妳有什麼不對，結果她最記恨柯志恩的，竟然是意識型態，這是他第一次聽說，討厭可能是未來媽媽的意識型態，這個太詭異了吧。

廣告 廣告

謝寒冰接著表示，看來這女孩本來就很討厭柯志恩，本來就覺得柯志恩是藍的，不要跟她在一起。這女孩不斷的陳述說柯志恩就是國民黨的，怎會去提到這個？還拚命說前男友的好話，說她前男友沒有什麼不好、很棒，而且媽媽教的很好。質疑就是得不到，要毀掉，而毀掉前男友之前，先毀掉他媽媽。

謝寒冰指出，這個女孩子最後一句說，她今年的願望就是希望柯志恩落選，這種搞笑角色，大家還需要理她嗎？不需要理她。

【看原文連結】