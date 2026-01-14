柯志恩要「一打六」了！民進黨高雄初選4人火速團結 黃暐瀚：對柯志恩是場硬仗！
民進黨高雄市長初選昨日塵埃落定，賴瑞隆以0.6%險勝邱議瑩。出乎意料的是，原本劍拔弩張的四位參選人，在民調公布後一小時內全數表態團結。政治評論員黃暐瀚直言，國民黨的柯志恩接下來要面對「一打六」：賴瑞隆加上三位立委（邱議瑩、林岱樺、許智傑），再加上暖男市長陳其邁和總統賴清德，「柯志恩現在目前看到的狀況，肯定不會輕鬆，也會是場硬仗了。」
一打六陣容曝光 民進黨火速團結
黃暐瀚在今（14）日節目中分析，如果民進黨真的團結，柯志恩將面對六大戰力：除了提名人賴瑞隆，還有三位落選的現任立委邱議瑩、林岱樺、許智傑，「加誰？加陳其邁，加賴清德。」他在臉書發文指出，賴邱林許四人的初選「完美呈現了『對內競爭、對外團結』的典範」，之後再加入陳其邁與賴清德，柯志恩等於要「一打六」。
黃暐瀚強調，「至少這三個是大將，許智傑、邱議瑩、林岱樺，其實還有黃捷、還有這些沒有選的人。」如果民進黨真的做到對外團結，柯志恩的選戰將格外艱辛。
只輸0.6%的邱議瑩 選擇祝福而非抗爭
黃暐瀚點出，最可能「不服氣」的就是只輸0.6%的邱議瑩。「這輩子有跟沒有，就在這個分岔點，你叫我吞得下0.6%？」他分析，如果賴瑞隆當選就是八年任期，「八年後我還要選嗎？我的人生，邱議瑩的市長之路可能就沒了。」
按照政治邏輯，輸得這麼接近，完全有理由要求重做民調。黃暐瀚在節目中模擬：「誤差範圍太小了，0.6%輸了不到1%，我怎麼會信？再做一次看看，有沒有可能？有可能。」甚至可能有總幹事、地方椿腳包圍黨中央，「然後鬧，然後說反，然後當事人找不到，打電話不通，消失，不知道他幹嘛，然後最後呢，宣佈參選到底，被開除黨籍還脫黨參選，三腳督、四腳督，那對柯志恩來講，就是大大的好事。」
但邱議瑩的選擇是，「接受而且祝福，然後馬上再去掃街。」她在臉書深深感謝支持者，表示「今天還要去掃街，再去路上感謝這些支持我的人」，沒有任何抱怨。黃暐瀚說，「沒有任何的抱怨，這是邱議瑩。」
林岱樺明確表態：脫黨不是選項
外界原本預測最可能脫黨參選的是林岱樺。黃暐瀚在節目中分析，「本節目第一個公開講的，每一個人有不同看法」，林岱樺因助理費案遭調查，可能認為「如果我沒有官司被調查的話，我本來民調不都第一嗎？為什麼搞到現在沒有第一呢？我要證明我的清白。」
但林岱樺選後明確表示：「我會繼續留在高雄好好努力，脫黨不是選項。」
黃暐瀚提到，林岱樺之所以能被hold住在民進黨，關鍵在於「林家龍對他的溫暖，也是最後他能把他hold住在民進黨唯一的力量」。「掌門人在你需要你的時候挺你，現在初選出來你輸了，你如果走，就是我們對不起民進黨。」
許智傑po合照 賴瑞隆感謝三位隊友
許智傑則po出選舉期間與賴瑞隆掃街的合照，強調「我們都是新潮流，賴瑞隆也有來支持我」，以實際行動表態支持。
勝選的賴瑞隆也立即發文，稱「四位兄弟姐妹是隊友」，提出三個優先：第一是團結，第二是守住高雄不能輸給柯志恩，第三是讓高雄無分黨派成為國際級幸福城市。
黃暐瀚總結：「民進黨高雄這次的初選結果，從昨天以前的這麼激烈，到昨天以後的瞬間一個小時之內，通通都po文說我們會團結。對民進黨而言，在高雄是好消息，因為四個人都說要團結。」
如果不團結 柯志恩勝選機率大增
黃暐瀚也提醒，現在只是嘴巴說團結，「那現在嘴巴說團結，後來沒有，那我們就聽其言觀其行。」他分析，還有一種可能是「口服心不服，大家都PO文了，可是他們都不會幫、都會扯後腿，有沒有可能？有可能。那就要後續觀察嘛，看他們四個會不會站在一起。」
如果民進黨真的分崩離析，「脫黨參選、互相攻擊的話，柯志恩對不對，分分鐘差不多也要贏了。」黃暐瀚在臉書寫道，反之如果有人不服要求民調重做、候選人神隱消失電話不接、支持者包圍黨中央、堅持脫黨三腳督，「那麼就會變成『對內鬥爭、對外不團結』，柯志恩的勝選機率，自然大大的攀升。」
從高雄看台灣：我們對內鬥爭、對外不團結
黃暐瀚話鋒一轉，將高雄初選延伸到台灣政治。他在臉書寫道，「高雄初選，就是台灣政治的縮影。對內競爭選總統，藍綠白都有機會；對外團結抗中共，台灣須得一條心。」
他在節目中語重心長地說，「台灣此刻2026年1月14號的今天，我們台灣是對內競爭對外團結嗎？好像沒有。我們現在對內是鬥爭，我不會只講哪一個黨有問題，執政黨和在野黨一起形成的。」
黃暐瀚批評，朝野現在「包含提出罷免，在野黨覺得說我被冒犯了、我被侵犯了，現在無敵星星了，2028年之前我不會妥協的，我會讓你繼續崩潰。你硬我就更硬，北風與太陽，大家現在都把衣服拉得很緊，沒有感覺到很舒服的冬陽，然後很敞開心胸，沒有。朝野現在目前是很緊張的。」
他指出，台灣不只對內鬥爭，對外也不團結，「對美國的關稅、對美國的軍購，我們的朝野都有極大的歧見，所以很難在同一個討論基礎上面。這是目前台灣的危機，台灣不團結的危機，不用等著打我們，我們自己內部就分化了。」
黃暐瀚呼籲：選贏的展現氣度 選輸的服從多數
黃暐瀚強調,團結不是只要求選輸的人。「賴清德選贏呢？他對柯文哲、他對侯友宜，也要一定程度的表態啊。賴瑞隆有沒有感謝其他三位？有嘛。所以現在你已經執政了，你已經贏了裡子了,你就給別人一點面子。」
他在臉書總結，「選贏的，展現氣度，包容少數；選輸的，大局為重，服從多數。希望台灣更好，台灣能贏！」
對於賴清德政府，黃暐瀚也提出具體建議，「今天執政的是民進黨，你在很多地方，藍白也需要你的尊重跟肯定。國會就是多數的時候，國會通過三讀的法案，你不能不執行。你再怎麼冤，你要跟大家講清楚我不願意執行，因為這有問題，問題一、問題二、問題三，行政院長要講清楚，可是講完這三點以後，你還是得去做，為什麼？因為惡法亦法。」
他強調，雖然民進黨可能覺得立法院「爛透了，修這什麼法、過這什麼條例、弄什麼預算」，但仍要執行，同時告訴民眾你不同意，「那你希望民眾怎麼做？就是拜託四年後2028不要再選他們了，讓民進黨在立法院國會過半，我就不會遇到這些問題。可是現在目前的問題還是要呈現給你看。」
