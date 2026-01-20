柯志恩要怎麼贏賴瑞隆？藍青年曝關鍵是「選戰主軸轉變」

2026年高雄市長選戰將由藍委柯志恩對決綠委賴瑞隆，最新民調顯示，柯志恩以44.0%的支持度領先賴瑞隆的37.7%。對於柯志恩要如何在選戰中贏過賴瑞隆，爭取國民黨提名參選南港、內湖議員的國民黨青年部前主任陳冠安認為，關鍵在於如何把綠與非綠對決，轉變為新與非新之戰。

柯志恩。（圖／中天新聞）

陳冠安今天表示，從民調的交叉分析來看，柯志恩之所以贏，在於凝聚9成2藍營，獲得7成6白營支持，以及在中間選民領先對手1成4左右。也就是說，柯志恩目前已然獲得非綠選民的支持。

廣告 廣告

不過，陳冠安指出，這並非柯志恩能贏的原因，真正讓柯志恩贏賴瑞隆6.3個百分點的關鍵，在於目前賴的泛綠支持，只有7成左右。已經凝聚非綠一切力量的柯志恩，才勉強能勝過未凝聚泛綠的賴瑞隆。換句話說，如果賴能有效凝聚泛綠，則高雄市長這仗，仍是五五波的戰局。

賴瑞隆。（圖／中天新聞）

陳冠安認為，對藍營來說，要翻轉高雄的關鍵，就是要跨出非綠基本盤，吸引不滿新潮流、菊系統治，在乎民生議題，反感新系吃銅吃鐵，把高雄的青山綠水變成新潮流金山銀山的淺綠選民和非新力量。如果高雄市長的主軸，從綠與非綠之戰變成新與非新之戰，則2026柯志恩就能創造奇蹟。

延伸閱讀

鄭麗君挑戰蔣萬安？楊智伃轟敗家女王：下一個被看破手腳的陳時中

哪些美國產品零關稅？台美經貿談判楊珍妮曝四大考量

台美關稅談判暫告段落 賴清德：編930億特別預算支持產業