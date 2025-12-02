（圖／檔案照合成圖）

TVBS最新民調顯示，在2026高雄市長選舉裡，國民黨的柯志恩對上民進黨的可能候選人，只輸給賴瑞隆2％，贏其他人7～10％。

現在局勢是，藍白的板塊在高雄略小於綠營，而且都已經歸隊，就看中立選民怎麼選擇；有趣的是，在中立選民方面，柯志恩與賴瑞隆也是勢均力敵。所以說，目前柯志恩與賴瑞隆的差距應該在5％左右。

如果到時候只輸了5％，不是很可惜？所以說，現在柯志恩必須找出比較弱的那一塊，給予補強。

柯志恩最弱的一塊，就是20到29歲族群！為什麼？TVBS同一份民調顯示，7成以上高雄市民認為，辦國際演唱會對高雄經濟有幫助！然後陳其邁市長的滿意度來到了65％的高點。

陳其邁，我說過，本來對於討好年輕人嗤之以鼻，曾說「選舉不是賣肌肉」；賣肌肉，知道意思吧？然而在輸給韓國瑜以後，第二天就開始在網路吃便當、逗寵物了。

柯志恩，必須學起來！

柯志恩是誰？《繞著地球跑》，台灣最早的旅遊電視節目主持人啊！現在，必須拿出節目主持人的台風，加點綜藝咖的表演也可以，吸引高雄年輕人關注！

柯志恩後來去南加大拿到了博士，轉變為學者形象。這，不行啊！趕快把學者色彩洗掉，換上輕鬆一點的形象，然後把演唱會計畫端出來，比如泰勒絲來台開唱的可能性評估，讓高雄年輕人知道，柯志恩會辦更多更大咖的演唱會！

高雄這一局，不是重要，而是非常重要！（作者為醫師）