柯志恩言行不一？陳其邁揭內幕：很不以為然

▲高雄市長陳其邁點名藍委柯志恩，2次舉手都支持國民黨版本的《財劃法》修正草案，讓他很不以為然。（圖／翻攝自柯志恩臉書）

[NOWnews今日新聞] 立法院日前突襲式通過《財政收支劃分法》部分條文修正草案，引發地方政府強烈反彈。高雄市長陳其邁今（19）日在市政總質詢後受訪表示，此次修法完全未詢問地方意見，批評國民黨的版本「外行」，恐重創南部重大建設，呼籲高雄立委勿支持；他更狠酸國民黨立委柯志恩，稱其2次舉手都支持國民黨版本，讓他很不以為然。

陳其邁指出，《財劃法》關乎中央與地方如何分配財政資源，按理應先了解地方需求「對症下藥」，但國民黨在此次修法前，不但沒有與地方政府溝通，甚至連詢問都沒有，「難道地方的意見這麼不重要？」他強調，修法若對地方影響重大，中央至少應給予討論空間，而非直接將版本硬生生通過。

陳其邁表示，高雄市的基本訴求非常「卑微」，僅希望統籌款、一般性補助款與計畫型補助款加總後，不要低於去年水準，好讓市府能據以規劃未來重大建設的財務需求。然而，新版本若正式上路，將導致中央對地方的計畫型補助急縮，114年中央計畫型補助有2,954億元，但明年只剩308億元，這麼大的落差，地方建設怎麼做下去？

陳其邁進一步示警，捷運紫線通過三民、左營、楠梓、橋頭，以及大樹、燕巢相關建設經費，在補助縮減後都將「沒有著落」。不僅如此，治水防洪、重大交通建設、民生經濟等預算也勢必遭到排擠，這些一下子都化為烏有，而影響最大者就是南部地區。

陳其邁呼籲，所有高雄立委都應明確表態自己支持的版本與理由，「如果立委支持國民黨版本，我認為這是對高雄極大的傷害。」他更點名柯志恩，明明在第一次修法前，有請柯委員修法的時候要特別注意到土地面積還有汙染的問題，對方也回應好，結果2次舉手柯志恩卻都支持國民黨的版本，「這讓我很不以為然」。

陳其邁談及，若是按照舊版的《財劃法》，高市府還可以規劃捷運紫線，還有到屏東的林園線，以及高雄跟台南之間3條重要捷運路網，但如今中央錢沒了，這個建設怎麼做下去？所以他作為市長，有責任必須向市民說清楚市府的立場是什麼。

