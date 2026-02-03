柯志恩訪退警協會警友會 感謝治安英雄守護高雄

立委柯志恩拜訪高雄市退休警察人員東區協會及高雄市港都警察之友會，感謝共同守護高雄的城市治安。（記者吳文欽攝）

記者吳文欽／高雄報導

國民黨立委柯志恩三日指出，去年立法院三讀通過警察人事條例，將退休所得替代率提高，這是對於年改砍過頭後給予退休警消的補償，但賴政府至今仍未依法編列預算，讓退休警消感到心寒。

柯志恩接連拜訪高雄市退休警察人員東區協會及高雄市港都警察之友會，她表示，心情格外溫暖，因為面對這一群為社會付出青春的人民保母，他們在執勤的日子，堅守崗位，認真負責，為了守護公眾安全，常常犧牲自己的家庭，所以她常說，警察是最辛苦的英雄，而警眷更是任勞任怨、承擔許多不安、默默支撐這些英雄的後盾。

柯志恩說，非常感謝退警協會歷屆理事長和幹部，退休後仍繼續協助警界、服務社會，更帶領著協會關懷弱勢長者，這樣為民服務的精神實在令人敬佩；港都警友會也是自成立以來，持續協助員警健檢、因公傷亡補助、警勤設備汰舊換新，對警察人員的照顧可說是不遺餘力，謝謝所有來自民間的力量，共同守護高雄的城市治安。

柯志恩提到，這幾年由於社會型態的轉變，警察的工作面臨高風險、高壓力，且幾乎廿四小時輪班、全年無休，不只警察辛苦，眷屬們也常常懸著一顆心，所以對其退休生活應有更實質的保障，才能讓我們的警察人員無後顧之憂、持續守護市民安全。

柯志恩強調，她會用實際行動替警消同仁爭取應有的權益，希望大家一起挺警察、挺消防！