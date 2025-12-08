柯志恩評賴瑞隆兒事件強調「跟藍白無關」 媒體人質疑：當大家看不出來？ 7

CNEWS匯流新聞網記者潘語綺／高雄報導

民進黨立委賴瑞隆8歲兒子校園爭議，隨著雙方家長見面、賴取得諒解後逐漸降溫；不過國民黨高雄市長參選人、立委柯志恩今（8）日首度開口，特別強調「這件事跟藍白無關」，引發外界討論。然而對此，有資深媒體人質疑，為了高雄市長不擇手段，當大家都看不出來嗎？

針對這起校園事件，海洋委員會主委管碧玲昨晚有感而發表示，兩邊的孩子都需要被愛、被保護，希望他們都能平安、快樂的成長，「家長雙方最後用愛表現了成熟，讓我們安心了」。此外，管碧玲也認為，過程中把問題政治化是最需要檢討的一環，對雙方孩子來說，都是錯誤示範，這件事希望回歸於愛，莫涉於政治。

廣告 廣告

資深媒體人許仲江則在社群提出質疑，柯志恩高喊不要牽扯家人、說事件與藍白無關，但整起風波，是哪一家媒體從頭到尾大肆報導？一邊替柯志恩做出民調第二、只輸賴瑞隆，一邊又不斷妖魔化一位8歲孩童，把責任全往賴身上推，藍營人士再跟進喊「退選」。許仲江批評柯志恩，「虧妳是教育博士，為了選高雄市長不擇手段，當大家都看不出來嗎？」

另外，有不少綠營支持者認為，「賴瑞隆小孩事件」是刻意被一條龍操弄，因為有許多網軍來留言，每一則都要「賴瑞隆退選」，但也因為如此，「請賴瑞隆務必選下去，藍白很怕你」。

照片來源：翻攝自柯志恩臉書

《更多CNEWS匯流新聞網報導》

拜會台鐵籲建立跨單位資訊平台 謝國樑：提升列車誤點應變效率

中午來開匯／直言藍營「2026讓小2028得大」 陳學聖：給白營信任感勿雙雙打破頭

【文章轉載請註明出處】