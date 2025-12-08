柯志恩評賴瑞隆兒事件 名嘴痛批為選舉不擇手段

柯志恩評論賴瑞隆8歲兒校園爭議風波，強調「這件事跟藍白無關」，引來名嘴連環炮轟「見獵心喜」、「為選舉不擇手段」。 圖：柯志恩辦公室/提供（資料照）

[Newtalk新聞] 立委賴瑞隆8歲兒子校園爭議風波，隨著雙方家長見面道歉、取得諒解逐漸降溫，不過國民黨高雄市長參選人柯志恩今(8)日首度開口，強調「這件事跟藍白無關」，引來名嘴連環炮轟「見獵心喜」、「為選舉不擇手段」。

資深媒體人許仲江在社群重砲質疑柯志恩高喊不要牽扯家人、說事件與藍白無關，但整起風波是「哪一家友善媒體」從頭到尾大肆報導？一邊替柯志恩做出「民調第二、只輸賴瑞隆」，一邊又不斷妖魔化一位8歲孩童，把責任全往賴瑞隆身上推，藍營人士再跟進喊「退選」。他痛批「虧你是教育博士，為了選高雄市長不擇手段，當大家都看不出來嗎？」

政治評論員吳靜怡(Grace)也點名，柯志恩現在口口聲聲說「翻篇了」、「選舉不該牽扯家人」，但在藍媒與網軍「對高雄8歲孩童猛打一輪」時卻選擇沉默。她質疑「幼童被打完一輪，妳再出來喊翻頁，搞一個去你的華麗轉身，真的不要這樣欺負高雄人嘛！」她諷刺說，既然要翻頁，「那我們就翻到謝龍介子女那一頁看看吧」，反問藍營憑什麼在家庭議題上扮演道德裁判。

兩位名嘴的火力，將矛頭直接指向「政客搭配友善媒體」的操作模式，質疑柯志恩一邊享受政治紅利、一邊事後裝中立切割，與其說是呼籲事件落幕，更像是在輿論壓力下的補救表演。

