柯志恩評賴瑞隆兒子霸凌案「選舉不應扯家人」 但高雄有機會變天

藍營高雄市參選人柯志恩評論，綠營立委賴瑞隆兒子霸凌案，選舉不扯家人，但高雄有機會變天，「我是美濃人」已成通關密語。（圖片來源／柯志恩臉書）

民進黨有意參選高雄市長的立委賴瑞隆，因兒子霸凌案落淚致歉，國民黨戰將柯志恩今（8）日表示，政治不要牽扯家人，明年一月綠營初選此事就翻篇了，但她對民意準備「變天」評估稱，「有機會喔。」

賴瑞隆兒子出事，柯志恩拒絕落井下石

賴瑞隆因兒子在學校霸凌其他同學，先於5日道歉表示自我檢討深切反省，仍未成功止住爭議火勢，再於7日落淚致歉，除與對方家長致歉，自己也將安排兒子轉學。

藍營高雄市參選人柯志恩在接受《千秋萬事》專訪時稱，這起事件在二度道歉後應該是落幕了，選舉是一回事，不應該是把家人牽扯進來。

針對外界一度臆測賴瑞隆是否會退選，柯志恩點破關鍵因素，民進黨人士參選背後都有派系和資源支持，高雄過去一年掛起很多看板，要燒掉很多錢，不可能為了這件事而退選，「沒有人會這麼脆弱」、「像林岱樺助理費案也是。」

雙方孩子應得到妥善處理，幸福童年可以治癒一生

柯志恩也表示，民眾黨籍立委黃國昌的小孩也是被民間團體肉搜出來，這應該是一致標準，任何公眾人物可以被驗，但罪不及家人，且這件事（賴瑞隆兒子霸凌爭議）也跟藍白無關。

具教育心理學博士位學的柯志恩感性地提醒，雙方孩子應得到妥善處理，讓孩子願意和爸媽談事情，「幸福的童年，是可以治癒你的一生；不幸福的童年，要透過一生來治癒。」

民進黨有意參選高雄市長的立委賴瑞隆，因兒子霸凌案二度致歉，國民黨戰將柯志恩稱，賴不可能為了這件事就退選。（圖片來源／賴瑞隆臉書）

而民進黨將於明年1月12日進行對比式民調初選，柯志恩說，最近幾個民調的落差太大，曾經有一個民調，對方四人都是50%，她只有20幾%，而這些民調公司過去都沒有聽過，「我又要拿來當墊背。」

「但細看民調的政黨結構，國民黨支持者只有8.2%，怎麼可能？」柯志恩以她三年前參選高雄市長為例，都被對方說民調只有13~18%，結果得票率達40.16%。

大峽谷、廢土需行政權介入，鄭麗文如訪大陸越快越好

柯志恩近來在高雄市發生美濃大峽谷等諸多揭弊，她在去參加各地平安宴活動，發現大家有一個通關密語，會告訴她說委員：「我是美濃人」，然後比一個讚，對她顯性支持者是非常明顯的。

針對近日落幕的AAA頒講典禮盛事，柯志恩指出，這可以照亮高雄，但另一面，沒被照亮的還有美濃大峽谷、大樹光電板（削山填土），檢調已介入，但廢土如何處理等問題，「還是需要行政權介入」。

針對綠媒釋出藍營高層訪中，北京提出「三張門票」一事，柯志恩強調，這就是民進黨的操作，國會要好好監督1.25兆元國防特別預算，完全沒有人提到習近平，但因為要做很多澄清，的確會對選舉（2026、2028）會有影響，如果黨主席鄭麗文規劃訪問大陸，希望越快越好 「不用在選舉之前」。

(原始連結)





