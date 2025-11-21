柯志恩認政院《財劃法》更細緻等同自打臉？ 賴瑞隆：支持院版才是顧高雄

立委賴瑞隆呼籲，藍白兩黨盡速重新修正財劃法，支持行政院版本。（圖／賴瑞隆辦公室提供）

行政院昨（20）日提出院版《財政收支劃分法》修正案，納入立委賴瑞隆法案主張的產業外部污染、人口結構等指標，國民黨立委柯志恩也表達肯定。對此，賴瑞隆今（21）日指出，柯此番發言等同自我打臉、承認封殺自己的版本草案是悖離民意，也證實藍白版本造成南北差距擴大、倉促立法的事實。他呼籲國民黨與柯志恩停止獨厚台北、傷害南部，共同支持行政院版才是真正顧高雄。

賴瑞隆表示，高雄等南部城市長期為國家基礎產業承擔空污與風險，但因企業設籍多在北部導致稅收失衡。他本屆率先提出財劃法修正案，前後納入空污、碳排等公平指標，希望為高雄爭取更合理的分配；當時還獲柯志恩當面稱讚並表示支持，卻在藍營黨意下跳票、封殺法案。

廣告 廣告

賴瑞隆指出，身兼智庫執行長的柯志恩與藍白主導通過首都3％、「獨厚台北」的法案，造成南北資源差距加劇的惡果，也使高雄實質損失超過200億，這一年間南部居民嚴重反彈；面對追問，柯志恩只能惱羞怒嗆「傅崐萁哪裡說得動」，顯見她也心知肚明該法的不公。

賴瑞隆提及，柯志恩昨日發文一面肯定行政院版草案「加入更多指標更加細緻」，另一面又批政院「太慢」。然而，率先提案的「賴版」早就包含類同精神，他也多次公開呼籲應重視人口等指標，柯志恩此刻說法等同承認過去封殺賴版是悖離民意、屈從傅崐萁黨意、犧牲高雄利益。

賴瑞隆說明，財劃法須衡平各縣市的權益，草率不得，當財政部還在細膩的彙整地方政府意見，藍白卻聯手黑箱三讀法案，甚至一小時內多次抽換版本，邀集陳其邁市長等首長至立法院說明卻阻擋發言。如今柯志恩反過來要求政院「透明公開、充分討論」，不但自打臉也極為諷刺。

賴瑞隆說，柯志恩也公開承認政院版的公式「將避免資源過度集中財政較強的都市」，這不正代表國民黨財劃法造成「富者越富，貧者越貧」？他批評，柯志恩的種種言論就是為了幫自己找台階下，等同承認國民黨的財劃法悖離民意、內容不公、立法過程倉促。這一年來卻不敢為高雄發聲，這樣還想選高雄市長？全體市民都無法接受這樣欺騙、卸責、雙標的行為。

賴瑞隆強調，高雄人口多、土地大、承擔工業城市，支持行政院版本財劃法讓南部有更合理的財政分配，並導正藍白惡法影響南部未來數十年的建設發展。呼籲柯志恩與藍白兩黨盡速重新修正財劃法，支持行政院版本，不要再說一套做一套，還給高雄人最基本的公平正義，讓台灣的財政分配回歸正軌。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

帳戶20年未用遭誤匯！媽媽反被告侵占 家屬喊冤：我們要為你的錯誤買單？

SWAG頻收爭議人物！證實邀粿粿直播 昔拒絕孫生原因曝光

鹿港小吃店「7人分食1份蚵仔煎」 老闆無奈祭新制：每人需點1份餐