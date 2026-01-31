柯志恩說明不審總預算原因 批政院未落實軍警消福利

被媒體問及總預算尚未審查問題，國民黨高雄市長參選人柯志恩表示，行政院不執行立院三讀通過的軍人、警消福利，她們才以不審總預算的方式來制衡。（洪浩軒攝）

國民黨高雄市長參選人柯志恩31日赴高市黨部參加中常委投票，被媒體問及立院朝野激烈對抗，總預算尚未審查，但助理費等多項爭議法案卻直接通過，遭綠營批評。對此，柯志恩表示，行政院不執行立院三讀通過的軍人、警消福利，她們才以不審總預算的方式來制衡。

柯志恩表示，總預算部分已經強調非常多次，不審總預算的原因就是行政院不執行立法院三讀通過的軍人加薪或者退休警消福利制度，所以用總預算方式制衡，只要行政院依法執行，她們就會開始審總預算。

另外，針對助理費案問題，柯志恩強調，她們絕對站在助理這一方，而且補助經費也是由立法院依法編入立委助理的帳戶當中，不會是編到立委層面當中，另對於資深、專業人員都有加級制度，絕對不會像民進黨所說立委自肥的狀況。

